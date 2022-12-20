Власти Ростовской области собираются платить перевозчикам за соблюдение графиков движения

На Дону в том числе следят за количеством общественного транспорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области планируют ввести систему брутто-контрактов для перевозчиков, которые работают на межмуниципальных и местных маршрутах. Это должно значительно улучшить работу общественного транспорта, рассказал в интервью заместитель губернатора - министр транспорта Дона Владимир Окунев.

- В будущем должны перейти на брутто-контракты. Это означает, что мы будем платить транспортным предприятиям за соблюдение четкого графика движения. После этого водители не будут набивать салоны. Однако к заключению таких контрактов мы сможем прийти только после введения безналичной оплаты проезда. С ее помощью мы увидим график и пассажиропоток, и нам будет проще понять, где есть проблемы. Тогда решения будут приниматься моментально, - пояснил Владимир Окунев.

Иными словами, если власти реализуют планы по брутто-контрактам, перевозчикам начнут платить не за фактическое количество перевезенных пассажиров, а за выполнение условий контракта.

- Кроме того, с 2023 года в договорах с АТП будут прописаны новые условия работы, которые предполагают обязательное наличие кондиционеров и валидаторов. Также будут следить за ликвидностью машин. Пока у нас остается ряд старых договоров, где некоторые условия отсутствуют, - добавил Владимир Окунев.

По словам чиновника, донской Минтранс сейчас контролирует выход машин на линию, соблюдение графика движения и количество транспортных средств. Если есть нарушения, применяют административные меры. Если перевозчик не исправляется, с ним могут расторгнуть соглашение о сотрудничестве, подчеркнул Владимир Окунев.

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