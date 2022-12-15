Бесплатный проезд или выплату смогут выбрать льготники Ростовской области в 2023 году

Чтобы система отлажено работала, по всему региону введут безналичную оплату проезда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Льготникам Ростовской области вернули право на бесплатный проезд, эту возможность также можно будет заменить выплатой в 1 055 рублей. Выбирать вид поддержки разрешат уже в 2023 году. Закон об этом приняли депутаты донского парламента.

Изменения напрямую коснутся тружеников тыла, граждан, пострадавших от репрессий, федеральных ветеранов труда и ветеранов труда Ростовской области.

- Решение о замене натуральной льготы на денежную компенсацию принималось в феврале с определенной тревогой. После этого мы получили разную реакцию. Большинство порадовались, но немало людей признались, что теперь не смогут пользоваться общественным транспортом в прежнем объеме, - рассказал председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

Парламентарий добавил, что для разрешения ситуации создали рабочую группу. Все заново обсудили, и теперь люди смогут вновь пользоваться бесплатным проездом, а перевозчикам при этом начнут перечислять возмещение за пассажиров-льготников. Чтобы система отлажено работала, до мая 2023 года по всему региону введут безналичную оплату проезда.

Важно: чтобы выбрать бесплатный проезд вместо компенсации, региональный льготник должен с 9 января до 20 февраля 2023 года обратиться в органы соцзащиты по месту жительства или в МФЦ. Там нужно будет написать заявление об отказе от денежной выплаты.

Также необходимо написать заявление на получение электронной карты, которой будет оплачиваться проезд за счет бюджета. Данные карты нужно забрать по месту обращения до 1 мая. Начиная с 1 мая 2023 года правом бесплатного проезда можно будет свободно пользоваться.

Федеральные льготники также должны заменить единые социальные проездные билеты на карты с 1 мая 2023 года. Им следует подать заявление в органы соцзащиты или в МФЦ с 9 января по 20 февраля 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 апреля 2023 года в Ростовской области полностью перейдут на безналичную оплату проезда

Весь пассажирский транспорт должны оборудовать валидаторами (подобности)