С 1 апреля 2023 года в Ростовской области полностью перейдут на безналичную оплату проезда

Пассажиры смогут оплачивать проезд транспортными картами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Общественный транспорт в Ростовской области полностью оборудуют терминалами для безналичной оплаты проезда к 1 апреля 2023 года. Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал заместитель главы донского Минтранса Дмитрий Беликов.

- Понимание того, как оснастить терминалы безналичной оплаты, у нас есть. Губернатором поставлена задача до 1 апреля 2023 года принять все меры по оборудованию салонов не просто терминалами, которые принимают только банковские карты, но техникой с более сложной программной начинкой. Такие аппараты еще называют валидаторами, - сообщил Дмитрий Беликов.

Чиновник добавил, что платить за билеты донские пассажиры смогут в том числе транспортными картами, аналогами «Тройки», а также социальными картами учащихся и льготников.

Дмитрий Беликов пояснил, что использовать транспортные карты удобно и безопасно. Во-первых, их принимают к оплате в других регионах, а, во-вторых, при утере можно будет не волноваться за свои деньги. Пластиковый документ просто перевыпустят и снова вернут владельцу. При этом оплата наличными после 1 апреля 2023 года также сохранится.

Власти уверены, что безналичная оплата сделает транспортную отрасль более прозрачной. Благодаря системе, можно будет получать информацию об отключенных терминалах и неучтенных деньгах. При этом сами транспортники смогут получать компенсацию из бюджета области за провоз льготников.

Добавим, с 1 мая 2023 года федеральным и региональным льготникам должны предоставить право выбора: люди смогут взять выплату в 1 тысячу рублей или получить право бесплатного проезда.

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