В Ростовской области выделят больше 234 млрд рублей на социальную политику

На 2023 год доходная часть бюджета планируется в объеме 274,5 млрд рублей. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области больше 234 млрд рублей направят на решение задач в сфере соцполитики на ближайшие три года. Об этом рассказали в правительстве донского региона.

Проект областного бюджета одобрили на заседании отраслевого комитета. Его рекомендовали к принятию во втором чтении. На 2023 год доходная часть бюджета планируется в объеме 274,5 млрд рублей. С учетом всех источников расходы составят 293 млрд рублей. На соцсферу планируется 194,6 млрд рублей.

В правительстве также отметили, что одной из бюджетоемких отраслей является социальная политика. Объем ее финансирования на три года составляет 234,6 млрд рублей, а на 2023 год — 80 млрд рублей.

В 2023-2025 годах расходы на образовательную сферу составят 212 млрд рублей, из них в 2023 году — 75,3 млрд рублей. Еще 86 млрд рублей направят на здравоохранение, из них в 2023 году — 27,5 млрд рублей. На сферу культуры в Ростовской области в 2023 году выделят 5,3 млрд рублей, а на физическую культуру и спорт — 6,7 млрд рублей.

Еще 126,4 млрд рублей предусмотрено на раздел «Национальная экономика». В том числе в 2023 году — 50 млрд рублей. На сельское хозяйство в 2023 году выделят еще 6,4 млрд рублей.

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