В Ростовской области сельхозкооперативы получают поддержку от государства

Уже 960 фермеров смогли получить финансовую поддержку на сумму больше 3 млрд рублей. Фото: Правительство Ростовской области

В Ростове при поддержке регионального правительства состоялась конференция сельских кооператоров. На мероприятии было сразу несколько дискуссионных площадок. Гости могли присоединиться к участию в двух круглых столах и обсудить вопросы синхронизации мер поддержки малого бизнеса АПК и альтернативные направления малого агробизнеса в АПК и сельский туризм.

Затем прошло пленарное заседание областной конференции сельских кооперативов. Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров отметил, что Ростовская область относится к тем немногочисленным субъектам Российской Федерации, в которых значительна доля малых форм хозяйствования в экономике АПК: в регионе зарегистрировано почти 8000 фермеров и аграрных индивидуальных предпринимателей.

- Вклад малых форм хозяйствования в развитие донского агропрома составляет 77 млрд рублей, или 25% от объема производства продукции сельского хозяйства, а по итогам прошедших 10 месяцев в этом году наблюдается наращивание производственного потенциала, - добавил первый замгубернатора. – В Ростовской области большое внимание уделяется развитию малого агробизнеса. Объем его госфинансирования в 2022 году составит не менее 1,3 млрд рублей.

За последние годы востребованной стала грантовая поддержка новых и семейных фермерских хозяйств. Уже 960 фермеров смогли получить финансовую поддержку на сумму больше 3 млрд рублей. В текущем году финансовую поддержку получили 17 фермеров на сумму почти 200 млн рублей.

- Однако поддержка создания и развития фермерских хозяйств – это лишь одно из звеньев цепи, - подчеркнул первый замгубернатора. - Немаловажным аспектом в развитии фермерского сектора является сбыт их продукции. И в этом вопросе только кооперация позволяет разрозненным малым хозяйствам объединять свои ресурсы, эффективно решая вопросы сбыта, – добавил Виктор Гончаров.

Отметим, что в Ростовской области находится 67 сельхозкооперативов. По предварительной оценке, итоги производственной деятельности за текущий год увеличатся по сравнению с прошлогодними показателями. Общий объем инвестиций в реализацию проектов по развитию материально-технической базы кооперативов за пять лет составил почти 577 млн рублей, в том числе 313 млн рублей – средства господдержки.

В текущем году господдержка была оказана проектам двух сельхозкооперативов: «Южный Мясной Дом» получил более 25 млн рублей на проект по организации в Ростове-на-Дону логистического центра хранения и «Петровский» из Цимлянского района получил 49 млн рублей на строительство цеха по переработке мяса.

По словам Виктора Гончарова, в настоящее время наметились две тенденции развития коопераций: кооперативы с якорным предприятием или фермером и объединения начинающих фермеров.

Сегодня кооперация в сельском хозяйстве поддерживается на федеральном и региональном уровне, - добавил первый замгубернатора области.

- В настоящее время в донском регионе действует ряд мер по поддержке сельхозкооперации, в том числе субсидии на уплату лизинговых платежей, на возмещение затрат за приобретенное оборудование, технику и сельхозсырье, гранты на развитие материально-технической базы. Поэтому в Ростовской области есть все предпосылки для развития кооперации на селе.

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