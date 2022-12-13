Инвестиционное послание губернатора Ростовской области 13 декабря 2022: прямая трансляция

Глава региона озвучит самые перспективные для инвестирования ниши. Фото: правительство Ростовской области.

Инвестиционное послание губернатора Ростовской области 13 декабря 2022 начнется в 12.00, сообщает сайт донского правительства. Глава региона Василий Голубев обратится с посланием к инвесторам: озвучит перспективные ниши для инвестиций и расскажет о планах по развитию в нескольких направлениях. Это инвестиции, инновации, образование, туризм, девелопмент, транспорт, индустрия гостеприимства и IT-сфера.

Выступление губернатора пройдет в прямом эфире. «КП — Ростов-на-Дону» ведет прямую текстовую трансляцию. По мере поступления информации здесь будут появляться основные тезисы послания к инвесторам.

12.00. В прямом эфире губернатор Ростовской области Василий Голубев выступает с ежегодным инвестиционным посланием. Трансляция ведется на областных каналах, а также на сайте регионального правительства. Отметим, что, несмотря на новые экономические вызовы, на Дону сохраняется устойчивый рост экономики, развивается туризм и промышленность, дорожная инфраструктура и IT-сфера.

12.00.В студии вместе с главой региона - представители деловых и общественных организаций.

- Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые земляки. Текущий год принес в нашу жизнь глобальные изменения, - обратился Василий Голубев.

Но, тем не менее, все отрасли работают в положительной динамике. Следующий год прогнозируем как год позитивной динамики. Деловая и инвестиционная направленность была сохранена. По итогам девяти месяцев мы имеем инвестиции с ростом больше чем на три процента.

Инвесторы по наиболее крупным проектам продолжают их реализацию. Ряд инвесторов дали старт своим проектам на Дону именно в этом году.

Есть проекты и по развитию территорий, к примеру, проект комплексной застройки на левом берегу Дона в Ростове, и другие проекты.

- Несмотря на сложности, мы осознанно сохранили все государственные вложения, - говорит Василий Голубев.

С 2023 по 2025 годы планируют активно модернизировать дороги, в том числе – муниципальные.

12.10 - Продолжаем развитие объектов коммунального хозяйства, - продолжает губернатор.

К примеру, коллектор 62, который пройдет через левый берег Дона в центр Ростова. Будет реализовываться нацпроект «Чистая вода». Строятся сады, школы, хирургический центр.

Уход западных собственников не повлиял на экономику Дона. Итальянская компания, к примеру, была приобретена «Лукойлом» и таких примеров немало. Все производства работают.

12.15 По словам Василия Голубева, главный вопрос – как будем работать в будущем. Необходимо понимать, какие сферы надо развивать, какие кадры и как готовить. На Дону определили приоритеты.

Для устойчивого развития в муниципалитетах должны работать команды развития, они должны помогать инвесторам. Экономический блок правительства уже ведет работу в этом направлении.

12.23. Необходимо создать условия для прорыва в инновационной сфере. В этом году для этого привлекли более 400 миллионов. Также требуется необходимая инфраструктура.

Нужны индустриальные технопарки, положительные примеры их создания и работы есть.

Есть потребность и в агротехнопарках. А для привлечения инвесторов нужны новые рынки сбыта. Регион делает акценты на дружественные страны.

12.28. Будут развивать и туристическую отрасль. У региона – большой потенциал.

- Побережье Дона, Таганрогского залива – хорошие площадки для инвестиций, - продолжает глава региона.

Более трех миллионов туристов за 10 месяцев подтверждают то, что эта индустрия имеет огромный потенциал.

12.30. Важно популяризировать преимущества инженерно-технического образования для технологического суверенитета.

12.32 Импорт кадров. Конкуренция за кадры будет расти.

- Нам никто не запрещает импортировать как отдельных специалистов, так и команды, - продолжает Василий Голубев.

При этом надо создать комфортные условия для специалистов.

12.34 В 2022 году сохранили все меры поддержки бизнеса. В следующем году они также будут действовать.

12.37 На Дону действует механизм защиты и поощрения капиталовложения.

- Продолжим работать над улучшением условий для инвесторов, - говорит глава Ростовской области.

Одно из направлений – сокращение сроков подготовки документов, согласований и так далее. Также теперь бизнесмены могут направлять свои вопросы напрямую в совет по инвестициям. В планах создать систему единого окна для сопровождения строительных проектов.

12.43 По словам Василия Голубева, один из основных вопросов бизнеса – спрос на его продукцию.

- Для помощи в этом вопросе открываем в 2023 году Центр компетенции по росту продаж для малого и среднего бизнеса, включая продажи на маркетплейсах. Для продвижения донских компаний экономическим блоком правительства разрабатывается цифровая платформа, на которой будут представлены все компании региона. Платформа будет доступна для всех желающих, - рассказывает губернатор донского края.

12.48. - Еще одно направление – развитие территорий с особыми преференциями для бизнеса. Мы подготовили от Ростовской области заявку на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Новочеркасского индустриального парка. В случае ее одобрения федеральным центром для резидента на длительный период будут предусмотрены заметные налоговые преференции, - говорит Василий Голубев.

12.52. - Планируем организовать на этой территории свободную таможенную зону. Необходимое для подачи заявки количество резидентов у нас уже есть. Есть и резерв для дальнейшего развития этой территории, - поясняет губернатор.

Он уточнил, что речь идет об участке земли в 200 гектаров.

- Приглашаю инвесторов к сотрудничеству, - говорит Василий Голубев.

12.57 - В следующем году откроем Региональный центр молодежного инновационного творчества и Центр креативных индустрий, - говорит Василий Голубев.

В центрах будут заниматься развитием архитектуры, музыки, живописи, моды и другими направлениями.

Рабочее название площадки – Центр истинных ценностей.

13.03. Василий Голубев напомнил о семи губернаторских «И»: инновации, институты, инвестиции, индустриализация, интеллект, инициатива, инфраструктура. Теперь же есть восьмое «И» – импортозамещение.

13.04 Василий Голубев поблагодарил предпринимателей и всех жителей региона, которые не остаются в стороне, когда кому-то нужна поддержка.

- Мы сильны, когда мы вместе, - сказал он.