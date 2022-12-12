В Ростовскую область поток туристов увеличился на 38% по сравнению с допандемийным периодом

Участники заседания наметили дальнейшие планы в развитии турбизнеса. Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовскую область число туристов возросло на 38% по сравнению с допандемийным периодом. Об этом сообщил первый замгубернатора Александр Скрябин в ходе заседания межведомственного координационного совета по туризму в рамках межрегионального форума «Открой Вольный Дон».

По итогам первого полугодия 2022 года Ростовская область вошла в топ-5 самых популярных направлений отдыха в России. Поток туристов вырос на 38% - это 3,5 млн человек.

- Можно сказать, что сегодня мы подводим предварительные результаты нашей работы. Нам есть что показать гостям региона. Это и разнообразная природа, новые маршруты. В этом году турмаршрут «Стартап Петра I» включен в перечень национальных. Сейчас прорабатываем патриотический маршрут, связанный с историей казачества - «Дорогами донских казаков», и он тоже достоин такого статуса, - отметил Александр Скрябин.

Руководитель агентства по туризму и деловым коммуникациям Татьяна Горяйнова рассказала о работе ведомства за текущий год. Планами возобновления регулярных морских и речных пассажирских перевозках в донском регионе рассказал замминистра транспорта Дмитрий Беликов.

Представители Неклиновского, Усть-Донецкого и Багаевского районов рассказали об имеющихся потенциалах развития туризма. Например, в селе Покровском был построен глэмпинг благодаря полученному в 2020 году гранту Ростуризма. Это помогло привлечь большой поток туристов.

А в Усть-Донецком районе в станице Мелиховской активно развивается форелевое хозяйство «Рыбный хутор».

- У нас в районе проходит три крупных фестиваля, приезжает очень много людей, - поделилась замглавы администрации Усть-Донецкого района Марианна Гагулина. – Большим спросом пользуется туристический маршрут в хутор Листопадов, где у нас оленья ферма, животных можно потрогать, покормить.

Также район планирует связать особым казачьем маршрутом три исторических места — Новочеркасск и станицы Раздорскую и Старочеркасскую. Однако для этого необходимо построить дорогу.

Особое внимание уделили Таганрогу, как туристическому центру. Многое сделано в 2022 году, и об этом также свидетельствуют цифры. За девять месяцев этого года город посетило больше 340 тысяч туристов, отметил замглавы администрации по проектной деятельности и туризму Алексей Санин. Однако остается еще много работы. Например, запуск в мае 2023 года вокзала для причаливания пассажирских судов, новые трамвайные маршруты, а также новые инвестпроекты.

В целом проделанную работу участники заседания оценили положительно. Также в ходе мероприятия участники обсуждали дальнейшие планы по развитию водного туризма, инфраструктуры, новых маршрутов и финансовой поддержки турбизнеса.

- Вопросы развития туристической отрасли Ростовской области находятся на постоянном контроле губернатора. Развитие внутреннего туризма в современных сложных условиях выходит на одно из значимых мест. У нас есть колоссальный потенциал, и каждая территория нашего региона имеет свои уникальные преимущества. Правительство региона стремится уделить внимание не только известным туристическим локациям, но и тем муниципалитетам, которые только осваивают это направления, - подытожил Александр Скрябин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большое одного не заводить: строгие правила содержания домашних животных примут 12 декабря в Ростовской области

В Ростовской области посчитали минимальные нормативы площадей, при которых разрешено заводить домашних животных

(Подробности)