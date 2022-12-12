Большое одного не заводить: строгие правила содержания домашних животных примут 12 декабря в Ростовской области

А вы уже посчитали, сколько вам можно заводить собак? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 12 декабря, правительством Ростовской области будут приняты региональные правила содержания домашних животных. Донской перечень проработан подробнее федерального и предъявляет строгие требования к владельцам питомцев. Посчитали, какая нужна площадь, чтобы без нарушений завести Мурзика или Бобика.

НА БАЛКОН НЕ ВЫГОНЯТЬ

Первый и самый часто встречаемый у ростовчан вопрос - это сколько нужно квадратных метров, чтобы спокойно держать домашнее животное без нарушений.

В постановлении ветеринарной службы Дона уточняется, что в случае проживания в коммунальной квартире, хозяевам нужно заручиться письменным согласием всех совершеннолетних жильцов. Но это правило не распространяется на собак-компаньонов для инвалидов.

Нельзя провинившегося Тузика выгонять подумать о своем плохом поведении на балкон, лестничную клетку, в подъезд, на чердак или в подвал - в любые места, не являющиеся частью квартиры, в местах общего пользования в коммуналке.

При этом хозяева обязаны свято блюсти право соседей на тишину, успокаивая своих четвероногих любителей погавкать или громко петь, если это, например, птичка.

Хозяевам напомнили кормить животных не реже раза в день. Да они разве позволят забыть? Замяукают. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что касается содержания собак в частном секторе, то их нужно держать на привязи или в вольере, который ставится не ближе чем в метре от соседского участка, а высота ограждения - минимум два метра для больших собак.

Постановление на всякий случай напоминает хозяевам кормить питомцев минимум раз в день, если их не требует другого, например, удав может есть раз в несколько дней и долго переваривать съеденную крысу. А еще кормить в соответствии с требованиями пола и возраста животного - голодом не морить, но и не закармливать от большой любви до ожирения.

В доступе у хвостатого всегда должна быть миска с водой, которую ежедневно моют и меняют в ней воду. А убирать за животным как в квартире, так и в общем дворе, на тротуаре и так далее, нужно незамедлительно.

СКОЛЬКО МЕРИТЬ В МЕТРАХ?

Ветеринары предлагают формулу, чтобы посчитать, сколько питомцев вы имеете право содержать в своем жилище. Для этого берется общая площадь жилого помещения, из нее вычитается квадратура, положенная на прописанных в квартире или доме людей, а по оставшимся “квадратам” вычисляем своего идеального мухтара. Например, на одиноко живущего человека у нас положено 33 квадратных метра, если в квартире двое - по 21 метру на каждого, если трое и более - по 18 метров. Так вот, если вы вдвоем живете в двушке на 50 “квадратов”, то на животных остается еще 8 квадратных метров - хоть добермана заводи!

Каким бы своенравным ни был питомец, задача хозяина - обеспечить тишину, пока соседи не пожаловались. Фото: Галина Абрамова

Кстати, на животных разного размера тоже дается градация по площади. Так, на собак массой выше 22,5 кг положено 2,5 квадратного метра, на пса от 16 до 22,5 кг - 1,8 квадратного метра, на 10 - 16 кг - 1,1 “квадрата”, а если меньше 10 кило - 0,6 квадратных метра.

Считаем: в оставшихся восьми квадратах теоретически могут поселиться три овчарки или толпа йоркширских терьеров. А что делать, если вы в гордом одиночестве, а то и вдвоем являетесь обладателем микростудии в 25 квадратов, когда минимум - 33? В этом случае разрешено завести маленького питомца - дрожащую чихуахуа или кошку в конце концов, но только одну. Взять двух питомцев, чтобы они дружили и не скучали - не ваш вариант, справляйтесь сами.

А В СВОЕМ ДВОРЕ?

Теперь возвращаемся в частные владения. Если собака содержится в вольере, то в нем обязательно должна быть будка с навесом и как минимум два квадратных метра площади, чтобы ваш Рекс смог размять лапы.

Чтобы держать дома большую собаку, требуется свободная площадь - 2,5 квадратных метра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Будка должна надежно защищать от непогоды, а крыша у нее - съемная. Дверь должна открываться внутрь, чтобы пес не побежал, виляя хвостом, исследовать мир и совершать набег на соседский курятник.

Пол нужно засыпать древесными опилками или другими впитывающими влагу и безопасными для собак материалами. Эту посыпку нужно ежедневно заменять там, где требуется, после отходов жизнедеятельности пса. Даже расход опилок ветеринары подсчитали - 0,8 кг в сутки на одну собаку и в два раза меньше на щенка.

Если на улице становится ниже +5, в будку закладывается солома для утепления, она должна заполнить 30 процентов объема собачьего домика. Подстилку меняем по мере загрязнения, но не реже двух раз за сезон.

При выгуле или перевозке хозяин должен полностью контролировать животное, чтобы под колеса не бросалось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что касается площади будки, то здесь действуют те же правила, что и в квартирах. Высота будки для крупной собаки - 90 сантиметров минимум, для небольших и средних - 60 сантиметров. При этом важно, что будка должна стоять на 5 - 15 сантиметров выше земли.

А если держите собаку в клетке, она должна стоять в теплом помещении с окнами: позаботьтесь, чтобы в комнате было не ниже +15 и не выше +20, а влажность воздуха вписывалась в промежуток от 40 до 70 процентов. Площадь клеток - такая же как и будок и равняется квартирной. Высота клетки - такая же как у будки.

ГУЛЯТЬ!

Для питомца в доме или квартиры не пожалейте лишний раз открыть форточку, если у вас топят слишком жарко: им положена температура в комнате от +15 до +25. Правда, требование не распространяется на породы с генетической устойчивостью к холоду - хаски, московская сторожевая, кавказская овчарка и так далее). А влажность нужно обеспечить на уровне 50 - 65 процентов.

Если собака живет в помещении, то выгуливать ее нужно не реже двух раз в сутки как минимум по полчаса, если только ветеринар не рекомендовал изменить продолжительность прогулок. Поводок - не длиннее полутора метров, чтобы радостный пес не угодил под машину.

Вольеры должны располагаться не ближе чем в метре от соседского участка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если любимец относится к перечню потенциально опасных собак, то намордник - обязательный аксессуар при выходе на улицу. Выгуливать собак запрещается детям до 14 лет и людям старше, если силенок не хватает удержать на поводке большого пса, а также не рекомендуют в постановлении пытаться выгуливать животное хозяевам в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении, либо лицам, признанным недееспособными.

Ну и большая просьба от составителей документа хозяевам домашних животных: если собрались зайти в магазин, кафе, школу, медорганизацию и другие людные места, сначала стоит внимательно посмотреть, есть ли на двери наклейка “С животными нельзя!”

40 УКОЛОВ В ЖИВОТ?

Если вдруг ваш любимчик вдруг укусил своего товарища по играм - другое животное, а может и вас, то в первые же сутки или, если на дворе праздники, в ближайший рабочий день бегите в государственную ветлечебницу, чтобы показать Бобика или Мурку ветврачам - питомца оставят на карантин под наблюдением специалистов на десять дней. Если животинка после шалости ведет себя прилично, можно при разрешении специалиста устроить карантин дома - держать негодника отдельно от других животных и доставлять на осмотр в указанные дни.

На квадратуру комнатных клеток, уличных вольеров и будок тоже есть нормативы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А когда питомца не станет, даже от старости, а не от бешенства, хозяин должен незамедлительно сообщить о потере в ветеринарное учреждение.

Ну и донские ветеринары напоминают, что даже хозяину нельзя передавать своего питомца в испытательные клиники и лаборатории для научных исследований. А вдруг кто собрался?

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