Строгие правила содержания домашних животных разработали власти Ростовской области

Правила распространяются не только на квартиры, но и на частные дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 12 декабря, областные власти утвердят правила содержания домашних животных, которые станут обязательными с 1 января 2023 года. Они будут дополнять требования федерального законодательства и будут распространяться на содержание питомцев не только в квартирах, но и в частных домах.

Перечень включает правила кормления, выгула животных и уборки за ними и другие вопросы. Но самые любопытные - жилищные правила. Так, в коммунальной квартире можно держать домашнее животное только заручившись письменным согласием всех совершеннолетних соседей. Правило не касается только собак-проводников. Нельзя селить животное на балконах, в тамбурах и на лестничных клетках, подвалах.

Допустимое количество животных и их размеры рассчитываются соразмерно жилой площади. Расчет ведется так: на животное массой от 22,5 кг требуется 2,5 квадратных метра, от 16 до 22,5 кг - 1,8 квадрата, 10 - 16 кг - 1,1 квадратного метра, мелким собакам и кошкам достаточно 0,6 квадрата.

Смотрим норму площади на людей в Ростовской области - 33 квадрата на одиноко живущего, по 21 квадрату на семью из двоих человек и по 18 - на троих и более. Из жилой площади вычитаем площадь на всех двуногих и смотрим, сколько осталось на братьев наших меньших. Если вдруг значение вышло отрицательным, то питомца завести все равно можно. Маленького. И только одного. То есть в маленькой студии можно держать крошку чихуахуа или кошку, но только одну, а в “трешке” уже и крупные породы допустимы. Что касается частных владений, то вольер нельзя ставить ближе чем в метре от соседского участка, а высота ограждения должна быть не ниже двух метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Жительница Ростова купила двухэтажный дом, чтобы поселить там 50 своих кошек

Женщина решила помогать всем брошенным животным после смерти одного из любимых питомцев (подробнее)