Жительница Ростова купила двухэтажный дом, чтобы поселить там 50 своих кошек

У Ларисы полсотни котов, но она успевает помогать еще и уличным. Фото героя публикации.

Ростовчанка Лариса всегда любила кошек, держала питомцев и даже мечтала стать заводчицей сфинксов. После смерти одного из любимых котов она решила помогать всем брошенным животным. Сейчас в ее доме живет больше пятидесяти котов, а для уличных котов она строит специальные домики.

ХОТЕЛА ПРОДАВАТЬ, НО ВСЕХ ОСТАВИЛА

Лариса вспоминает, что всегда любила котов и держала одного или двух животных. Признается, что раньше не думала о бездомных животных, поэтому история началась не с благородного порыва, а с желания стать заводчицей. В 2013 году женщина купила кошку породы сфинкс, которая позже родила котят. Как тогда планировалось, на продажу.

— А через пять дней у кошки снова начались схватки. Оказалось, что один застрял и не мог никак родиться. Мы позвонили ветеринару, делали все, как он говорил, — и наконец появился последний малыш.

Заводчицей Лариса так и не стала — не могла доверить котят незнакомцам, двух отдала друзьям, а остальных оставила. Ее любимчиком стал тот самый поздний и самый слабенький кот.

В доме для каждого питомца нашлось место. Фото героя публикации.

— Кошка от него отказалась, поэтому я сама его выхаживала. Звала Алик-сынок, настолько привязалась. Когда ему было два года, он внезапно умер. Сначала я была в шоке. А после вскрытия ветеринары сказали, что у него была патология всех органов. И это чудо, что он вообще столько прожил.

Лариса говорит, что долго переживала из-за смерти любимца. Наблюдавший за этим сын женщины решил ее отвлечь и предложил сходить за новым питомцем в один из центров безнадзорных животных.

— Он мне сказал, что у них там какие-то изменения, поэтому на зиму всех котов выгоняют на улицу. Мы хотели помочь хотя бы одному, а в итоге взяли троих. С этого все и началось.

БРОСАЮТ ДАЖЕ ПОРОДИСТЫХ

После поездки в ЦБЖ Лариса начала помогать зооволонтерам и отвозить помощь в приюты для животных. Дома стало появляться все больше питомцев — находила их ростовчанка по-разному.

— Например, однажды ехала с работы и прямо на дорогу кто-то выбежал. Присмотрелась, оказалось — котенок. Забрала себе. У животного были проблемы с глазами, и ветеринары не давали гарантий, что будет видеть. Но сейчас это очень красивая, самая обычная кошечка.

В другой раз сын Ларисы подобрал котенка, который болел чумкой. Люди изолировали его в отдельной комнате и долго выхаживали, пока болезнь не отступила.

По словам хозяйки дома, животные отлично уживаются. Фото героя публикации.

Ростовчанка говорит, что у нее много и породистых котов, у которых когда-то был дом. Например, одного кота бросили из-за врожденной проблемы с лапками, еще одну кошку хотели усыпить из-за агрессивного поведения. Лариса же уверена — все эти проблемы решаемы: коту нужен должный уход, а кошке — ласка и забота.

— Как-то мне позвонила волонтер и сказала, что есть лысый кот, которого никто не забирает. У него был тройной оскольчатый перелом лапы. Сделали ему операцию, ухаживали. Сейчас это обычный кот Федя. У него срослась лапка, и он теперь этой лапкой все двери открывает. Хулиган, — смеется собеседница.

КОТЫ СТАЛИ ПРИХОДИТЬ САМИ

Лариса жила в просторной двухуровневой квартире, но с таким количеством подопечных и здесь стало тесно. Она купила двухэтажный дом и поселилась здесь со всеми своими животными. Она хотела сделать здесь вольер для котов, чтобы они могли гулять в безопасном месте.

— Получилось не так, как я планировала. Как только мы переехали, сюда стали наведываться уличные коты. Потом они привели других своих собратьев. Пришлось около 12 животных стерилизовать, чтобы не было еще и котят. Сейчас кормлю этих котов. Построила для них специальные домики, чтобы им не было холодно.

Для уличных приблудившихся котов Лариса построила домики. Фото героя публикации.

Чтобы прокормить всех животных, нужно более ста килограммов сухого корма. Лариса покупает его и наполнитель целыми огромными пачками — ищет на разных базах, отслеживает акции в магазинах. Огромная часть бюджета уходит на лечение, уход и стерилизацию четвероногих.

— С такими расходами бывает тяжело, хотя я получаю пенсию и подрабатываю. Если будет сложнее, будут искать еще подработку. Коты не дают расслабляться и падать духом. Бывает, едешь домой в плохом настроении, и на душе как-то гадко. А потом видишь, как они весело играют, лежат на травке, хотя у них нет в жизни никаких гарантий. И вспоминаешь, что радоваться жизни можно и просто так.

Кроме котов у ростовчанки есть собака. Фото героя публикации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове за день полсотни котов нашли новых хозяев

Узнали, какие ростовские бездомные коты находят новый дом, а кто остается в приютах. (Подробности)