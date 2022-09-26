В Ростове за день полсотни котов нашли новых хозяев

Кошки попадают в приют после того, как их бросили хозяева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прошедшее воскресенье, 25 сентября, в Ростове на фестивале бездомных животных в лофт-пространстве «Библиотека» своих хозяев нашли 50 котов из 85. Только из приюта для бездомных животных «КОТЭдж» по своим новым домам отправили 8 котов из 13 привезенных.

Совладелица приюта Алена Кравцова рассказала корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», кто они — счастливцы, обретшие дом, а кто остался в приюте и почему. Зоозащитница поведала, как эти животные остались без хозяев и попали в приют.

КТО УЕХАЛ ДОМОЙ, А КТО — ОБРАТНО В ПРИЮТ

По словам Алены Кравцовой, с фестиваля в прекрасные семьи уехали просидевший в приюте три года кот Джорох, прожившие здесь целый год усатый Бельчик и кошечка Тортинка. За последней люди приехали специально уже со своей с переноской. Свой дом нашли также два четырехмесячных котенка.

- В этот раз мы, конечно, не повторили рекорд прошлого года, когда из 80 уехало 70 котов, но все-равно хороший результат. Мы вчера пристроили восемь котиков из тринадцати, - с гордостью говорит Алена Кравцова. - В основном, в приют вернулись те, кто сидит там уже два года. Кошечка Ириска из Мариуполя тоже вернулась, она - инвалид по зрению, у нее один глаз выжжен.

В приюте кошки проходят реабилитацию и лечение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новые хозяева взяли домой и котика Алешу. Он победил смертельную болезнь. Год назад Алеша вылечился от вирусного инфекционного перитонита. Его экспериментальное лечение обошлось в 250 тысяч рублей. Это первый победитель вирусного инфекционного перитонита кошек, который является последствием коронавируса.

По словам специалиста, коронавирусом болеет от 80 до 90% всех кошек — домашних и уличных. Но мутирует заболевание в FIP только у 1% животных. Раньше перитонит считался смертельным. В приюте кошки умирали, поскольку еще не было необходимого лечения. Но вот уже года 2-3 существует такое лечение, и есть реальный шанс спасти котов.

КАК КОТЫ ОКАЗЫВАЮТСЯ НА УЛИЦЕ

Новые хозяева появились и у кошечки Шайло, которую люди выбросили на улицу после смерти ее хозяйки. Кошка оказалась в подъезде вместе со своими мисками.

- У Бельчика была такая же история, - уточнила зоозащитница. - Вместе с мисками он оказался на улице. Мы охотились за другим котом, но вместе с тем подобрали еще пятерых. А Шайло подобрала москвичка, которая была в Ростове проездом. Она стала куратором этой кошки.

Забирая котов домой, новые хозяева подписывают договор ответственного обращения с животными. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Из приюта уехал и кот Демсам, у которого своя интересная история. Его бросили люди на вокзале в переноске. Они купили ему билет, но в поезд его не пустили. Поэтому хозяева оставили его на перроне. Потом кота кто-то выпустил из переноски и он поселился на вокзале.

- Мы на этом вокзале покупали билет своей кошечке в новую жизнь и увидели больного Демсама, - пояснила Алена. - Нам сказали, что это кошка и зовут ее Катя, она живет на вокзале и ест голубей. Катя была сопливой, чихала и болела. Но мы ее вылечили. В итоге оказалось, что это не кошка, а кот. Он у нас прожил полтора года.

ВОЗВРАЩАЮТ ЛИ БЕЗДОМНЫХ КОТОВ В ПРИЮТЫ?

Для поиска одичавших кошек используется котоловка. Недавно таким способом сотрудники приюта на протяжении 3 месяцев ловили тайскую кошку. Но, в основном, уличные коты — по большей части - ручные животные, они легко даются в руки. Однако случается, что хозяева возвращают животных в приют.

- В прошлом году мы возили на WOOF-фест 25 котиков и 24 из них пристроили, - вспоминает зоозащитница. - И был один возврат. Люди не рассчитали свои силы. Они не понимали, что животное — оно живое. Что оно ходит, бегает, прыгает на шторы, может сходить мимо лотка, может активничать в 5 утра. Вернули, а уже через две недели этот котик нашел новых хозяев.

К слову, одну кошку, которая нашла новый дом 25 сентября, пришлось вернуть обратно - жившая до этого кошка Валя не приняла гостью Симу.

- Мы очень расстроились и обратно отдали, - пояснила девушка, решившая приютить котейку. - У нас просто нет возможности разделить их по комнатам.

Именно поэтому с каждым приобретателем питомца организаторы фестиваля заключают договор ответственного обращении с животными. И с этих пор питомец становится не просто «домашним животным», а полноценным членом семьи, за которым нужно ухаживать.

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