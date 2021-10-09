В Ростове бездомные собаки и кошки находят свой дом и семью на фестивале WOOF

За два дня выставки свой дом могут найти более 100 животных, оставшихся без хозяев. Фото: группа фестиваля ВКонтакте.

В Ростове-на-Дону 9 и 10 октября проходит фестиваль бездомных собак и кошек WOOF. Желающие взять в дом питомца могут выбрать себе животное. Об этом сообщают организаторы фестиваля в своей группе в соцсети.

- На фестиваль приедут 40 собак и 70 кошек из приютов Ростова и соседних городов, - рассказали организаторы. - Если вы не готовы подарить дом собаке или кошке из приюта, то просто приносите любой корм, лекарства, поводки и все, что может быть необходимо в приютах. Даже одна баночка консервов имеет огромное значение для животных, годами ждущих своих хозяев!

Также новых хозяев ждут подарки от партнеров фестиваля. Для гостей праздника устроят розыгрыши и игры, в том числе занятия для детей.

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