Интеллектуальную транспортную систему в Ростовской области собираются запустить в 2024 году

Работы по созданию ИТС ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области в четвертом квартале 2024 года собираются запустить интеллектуальную транспортную систему (ИТС) Ростовской агломерации. Новая программа поможет эффективно распределять потоки автотрафика, пояснил заместитель губернатора - глава донского Минтранса Владимир Окунев.

- После реализации проекта уровень аварийности должен снизиться на 10 %, заторы сократятся на 17 %, скорость потока машин повысится на 13 %, - сообщил Владимир Окунев.

Работы по созданию ИТС в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведутся с 2020 года. Сейчас приобретают серверное оборудование, а также ПО из 11 модулей. Уже закупили подсистемы светофорного управления, метеомониторинга, видеонаблюдения, детектирования аварий.

Всего на Дону для работы транспортной системы установят и обновят более 303 контроллеров светофорных объектов, порядка 700 детекторов транспортного потока, 30 автоматических метеостанций, 140 камер видеонаблюдения и более 20 различных программных продуктов.

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