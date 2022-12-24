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НовостиОбщество24 декабря 2022 16:31

Строительство трассы Симферополь - Ростов-на-Дону планируют начать в январе 2023 года

Специалисты уже готовят проектную документацию
Ангелина СКИБА
Первые участки пути планируют построить в Крыму и Ростовской области

Первые участки пути планируют построить в Крыму и Ростовской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство четырехполосной трассы Симферополь - Ростов-на-Дону должны начать уже в январе 2023 года. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает агентство «Интерфакс».

- Через нашу область будет идти автострада Симферополь - Ростов. Уже готовится проектная документация, - сказал Евгений Балицкий.

По словам чиновника, создание новой дороги поможет снять нагрузку с Крымского моста. Предполагаемая пропускная способность будущей проезжей части - более 30 тысяч автомобилей в сутки. Первые участки пути планируют построить в Крыму и Ростовской области.

Напомним, ранее инициативу по созданию трассы Симферополь - Ростов-на-Дону поддержал президент России Владимир Путин.

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