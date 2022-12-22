Президент Владимир Путин поддержал идею строительства дороги Симферополь - Ростов-на-Дону

Направление Симферополь - Ростов-на-Дону должно снять нагрузку с Крымского моста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инициативу по строительству дороги Симферополь - Ростов-на-Дону поддержал президент России Владимир Путин. Эту тему в беседе с главой государства поднял врио Запорожской области Евгений Балицкий, говорится на сайте РИА Новости.

- Представил президенту два больших проекта. Один связан с мелиоративными системами в Запорожской области. Второй - со строительством дороги Симферополь - Ростов-на-Дону, эта работа нужна для того, чтобы снять нагрузку с Крымского моста, - рассказал агентству Евгений Балицкий.

Известно, что обсуждение указанных проектов состоялось накануне в Кремле, после церемонии награждения.

Добавим, ранее с просьбой о «расширении» КПП на границе Ростовской области к президенту Владимиру Путину обратился врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По словам представителя ДНР, сейчас «с учетом ремонта дорог» необходимо «стабилизировать ситуацию» с перемещением людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студотряды Ростовской области и Сибири передали в ЛДНР два автомобиля с гуманитарной помощью

Каждую машину загрузили вкусными новогодними подарками, медикаментами и канцелярскими принадлежностями (подробности)