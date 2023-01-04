Доходный дом Гудермана на Соборном в Ростове законсервировали перед новогодними каникулами во избежание поджогов

В историческом здании заколотили окна. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В Ростове-на-Дону доходный дом Гудермана на Соборном, являющийся памятником регионального значения, был законсервирован в канун новогодних праздников. В здании плотно заколотили двери и окна.

Это было сделано для того, чтобы хулиганы или бездомные не подожгли объект и не оставили там горы мусора.

Также общественники убрали сгнившие балки и вывезли строительные отходы. Вскоре объект оборудуют видеокамерами.

- В начале 2022 года было принято решение о выделении средств городского бюджета на разработку проектно-сметной документации по его восстановлению, - прокомментировал глава администрации города Алексей Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2023 году в Ростовской области планируют отремонтировать 73 объекта культурного наследия

Обновить старинные здания должны в четырех городах донского региона (подробнее)