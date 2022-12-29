В 2023 году в Ростовской области планируют отремонтировать 73 объекта культурного наследия

Рабочие стараются максимально сохранить облик памятников архитектуры Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области планируют отремонтировать 73 дома, которые считаются объектами культурного наследия. Об этом рассказала врио директора «Фонда капитального ремонта» Дарья Шереметьева, передает сайт донского правительства.

- В 2022 году впервые внедрили комплексный подход к ремонту подобных зданий. Примером может быть доходный дом купца Шатова, на пересечении Соколова и Пушкинской в Ростове, - отметила Дарья Шереметьева.

Специалист отметила, что старинные постройки в порядок приводят только лицензированные организации. Рабочие стараются максимально сохранить облик памятников архитектуры, черты их стиля и акценты эпохи. Оштукатуривание мелкозернистой фактурой выполняют обычно в три слоя.

В 2023 году в том числе должны капитально обновить доходные дома: Воротниковых на Пушкинской, Коновалова на Шаумяна, Стигнеева на Суворова, Токарева на Большой Садовой, а также дом Сабины Шпильрейн, который находится на улице Пушкинской.

Кроме того, отремонтируют фасады восьми памятников архитектуры, подвалы и фундаменты еще в 10 зданиях, крыши - в 17. В 31 доме поменяют систему газоснабжения, в 27 - улучшат электроснабжение, в пяти - подачу тепла.

Добавим, реконструкцию домов, кроме Ростова-на-Дону, проведут также в Новочеркасске, Таганроге и Аксае.

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