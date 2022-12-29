Власти Ростова опубликовали обновленную программу новогодних мероприятий

Первого января в Ростове состоится спортивный забег
Фото: Мария ЛЕНЦ
Власти Ростова-на-Дону опубликовали обновленную программу новогодних мероприятий, которые ожидают жителей и гостей города. Подробный список всех активностей представили на сайте мэрии.
Так, для взрослых и детей за предпраздничные и праздничные дни должны организовать 39 акций. Все желающие смогут посетить различные спектакли, выставки, игровые программы, арт-площадки и, конечно же, не обойдется без встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В Ростовском государственном музыкальном театре до 16 января запланированы яркие шоу, балет и мюзиклы.
А в первый день 2023 года ровно в 10 часов утра самые активные и спортивные ростовчане смогут принять участие в новогоднем забеге. Он начнется около парка Горького и закончится рядом с Донской государственной публичной библиотекой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сити-менеджер Ростова в рамках проекта «Елка желаний» исполнил мечты 9-летней Софии и 17-летнего Тиграна
Ребята получили подарки от главы ростовской администрации (подробности)