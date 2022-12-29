Власти Ростова опубликовали обновленную программу новогодних мероприятий

Первого января в Ростове состоится спортивный забег Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Ростова-на-Дону опубликовали обновленную программу новогодних мероприятий, которые ожидают жителей и гостей города. Подробный список всех активностей представили на сайте мэрии.

Так, для взрослых и детей за предпраздничные и праздничные дни должны организовать 39 акций. Все желающие смогут посетить различные спектакли, выставки, игровые программы, арт-площадки и, конечно же, не обойдется без встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В Ростовском государственном музыкальном театре до 16 января запланированы яркие шоу, балет и мюзиклы.

А в первый день 2023 года ровно в 10 часов утра самые активные и спортивные ростовчане смогут принять участие в новогоднем забеге. Он начнется около парка Горького и закончится рядом с Донской государственной публичной библиотекой.

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