Сити-менеджер Ростова в рамках проекта «Елка желаний» исполнил мечты 9-летней Софии и 17-летнего Тиграна

Юных любителей музыки теперь радуют ударная установка и «умная» колонка. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в рамках проекта «Елка желаний» исполнил мечты 9-летней Софии Назиной и 17-летнего Тиграна Аведисьяна. Об этом рассказал сам глава администрации в своем телеграм-канале.

- Ребята пришли на встречу с бабушкой и мамой, рассказали о своей жизни, учебе, увлечениях. Выяснилось, что Тигран посещает занятия по классу барабанов, входит в состав Большого инклюзивного оркестра «Солнечные Нотки» и рок-группы «Удивительные Мы!» Благотворительного фонда «Я есть!». Юноша получил в подарок электронную ударную установку, чтобы он мог и дальше совершенствовать свои навыки, - написал Алексей Логвиненко.

София же, по словам ростовского управленца, очень хотела «умную» колонку, и эта мечта исполнилась. Теперь новый гаджет приносит девочке положительные эмоции и пользу.

- Желаю ребятам прекрасного настроения, успехов и всего самого доброго и светлого в Новом году. Благодарю каждого, кто ежегодно вносит свою лепту в традиционную акцию «Елка желаний», даря нашим детям радость и укрепляя их веру в чудо, - добавил Алексей Логвиненко.

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