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НовостиОбщество20 декабря 2022 20:41

Василий Голубев в рамках проекта «Елка желаний» исполнил мечту юного жителя Ростовской области

Глава региона пообещал порадовать подарками еще нескольких детей
Ангелина СКИБА
13-летний Даниил получил новый фотоаппарат. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

13-летний Даниил получил новый фотоаппарат. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

В Ростовской области губернатор Василий Голубев в рамках проекта «Елка желаний» исполнил мечту юного жителя Таганрога. 13-летний Даниил получил из рук главы региона новенький фотоаппарат.

- В Таганроге заехал к Даниилу, который загадал получить к Новому году профессиональный фотоаппарат. Для его брата, Анатолия, который увлекается футболом, тоже нашлись приятные сюрпризы. Обязательно исполню мечты еще нескольких детей, шары-пожелания которых снял с елки, - написал Василий Голубев.

Напомним, всероссийская акция «Елка желаний», которой в 2018 году положил начало президент, позволяет ребятам и пожилым людям со всей страны воплощать в реальность свои заветные мечты.

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