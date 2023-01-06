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НовостиОбщество6 января 2023 10:05

Климатолог Иошпа рассказал, будет ли снег в Ростовской области в 2023 году

Специалист отметил, что зима в донском регионе не может быть без снега
Лейла МИРИШОВА
Количество выпавших осадков из года в год может отличаться

Количество выпавших осадков из года в год может отличаться

Фото: Иван МАКЕЕВ

Климатолог Иошпа объяснил, почему в Ростовской области до сих пор не выпал снег. Об этом специалист ЮФУ рассказал "Ростов Газете".

Александр Иошпа отметил, что в Ростовской области зима не может быть без снега. Однако, количество выпавших осадков из года в год может отличаться.

Один год может быть малоснежным. Но снег все равно будет, хоть и в небольших количествах, — добавил специалист.

Так, у жителей ростовской области еще есть шанс застать по-настоящему зимнюю погоду. Ранее климатолог рассказал об опасности глобального потепления. Из-за него "на свободу" могут выйти десятки вирусов, которые долгое время сохранялись в мерзлой земле.

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