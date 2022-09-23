Одна дочь и две мамы: многодетная ростовчанка судится с соседкой из-за 10-летнего ребенка

Ростовчанки судятся друг с другом из-за десятилетней девочки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящая драма разыгралась в одном из спальных районов Ростова. Женщины, некогда дружившие между собой, стали врагами, отстаивая свое право на воспитание 10-летней Ани (все имена изменены — прим. Ред.). Подробностями женщины поделились с корреспондентом «КП - Ростов-на-Дону».

«РОЖАЛА ДЛЯ СЕБЯ»

- Я никому не отдам своих детей. Я рожала их для себя, - начала свой рассказ 42-летняя Наталья.

У нее — трое детей. Старшей - 21 год, она - инвалид. Средней Ане - 10 лет, а вот самой младшей - нет и года.

Наталья воспитывает детей одна, поэтому, когда соседка, 64-летняя Ирина, предложила помощь в присмотре за средней малышкой, ростовчанка с радостью согласилась.

- Тетю Иру знаю с детства. Она же еще с моей матерью дружила! Женщина одинокая: у нее нет детей. Вот я и согласилась, чтобы она приглядывала за Анютой. Тем более, старшая — болезненный ребенок, часто приходится лежать с ней в больницах, - рассказала Наталья корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

Так и повелось с тех пор. Ирина частенько приглядывала за Аней. Девочка проводила у нее много времени.

- Ира заинтересовалась Анюткой. Привязалась к ней. Стала подарки дарить дочери. Даже два раза в Турцию ее возила отдыхать, а я писала доверенность, что не против, - продолжает ростовчанка.

К слову, одинокая Ирина и Аня в какой-то момент так сблизились, что девочка начала называть ее «мама Ира».

- А я и не против была. Сказала, раз у тебя нет отца, пускай хотя бы две мамы будет, - продолжает многодетная ростовчанка.

Соседка полюбила девочку и дарила ей игрушки. Фото: Иван МАКЕЕВ

ВОЙНА ЗА ДОЧЬ

Так прошло почти десять лет. А потом Наталья решила переехать в другой район.

- Купила квартиру в другом районе. Делала ремонт, готовилась к новоселью. Но тете Ире эта идея не понравилась. Она решила оставить Анюту у себя и предложила мне отказаться от ребенка. Видимо, проснулся материнский инстинкт. Но я своих детей не бросаю. Я рожала их для себя, - говорт женщина.

С того момента дружба Натальи и Ирины дала трещину. Наталья говорит, что соседка, которая занимает хорошую должность и имеет большие связи, оформила на Аню опеку.

При этом суд не лишил родительских прав и мать девочки.

- Дошло до того, что мне даже в школе директор не разрешала видеться с дочкой. И я подала иск в суд, - рассказывает Наталья.

«СКАЗАЛА, ЧТО Я ЕЙ НЕ МАТЬ»

Наталья уверена, что бывшая подруга намеренно настроила ребенка против родной матери.

- Мне дочь как-то заявила, что я ее променяла на мужские портки. Вы представляете? Ребенок не мог такое сам придумать! Когда Аня узнала, что я ношу под сердцем малыша, она радовалась, представляла, как будет нянчиться. А потом вдруг все резко переменилось: она сказала, что я ей не мать, - голос женщины в этот момент дрожит.

Но Наталья намерена биться за Аню до конца. По словам женщины, районный суд встал на ее сторону и не стал лишать родительских прав.

Со временем девочке даже стало казаться, что ее настоящая мама - другая женщина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВТОРАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

В битве за ребенка не собирается сдаваться и Ирина. У нее - своя точка зрения на все происходящее. Женщина уверяет, что Наталье никогда не нужны были дети.

- А вот пособия на детей — нужны. Это неблагополучная семья. К примеру, сестра Наташи была лишена родительских прав на сына, мальчик рос в детдоме. Сама Наталья не спешила взять племянника под опеку. Наташа толком никогда нигде не работала. Денег на Аню сроду не давала. А сейчас же у нее маленький ребенок и ей срочно понадобилась нянька, в роли которой она видит Анютку, - говорит Ирина.

ПОМНИТ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО

По ее словам, Аня часто говорит, что помнит момент, как ее в роддоме отдают Ирине.

- Я ей говорю: «Анечка, тебя родила тетя Наташа», я — воспитываю. А она настаивает на своем. Вспоминает события, которых не было. Психологи мне объяснили, что у девочки срабатывает психологическая защита. Она не хочет жить с Натальей, боится ее и видит мать во мне, - говорит ростовчанка.

Сейчас и Ирина, и Наталья, ждут очередной суд. Обе надеются, что правда будет на их стороне.

Как пояснили женщины, в ближайшее время пройдет апелляционное заседание. В суде должны определить, ограничивать или нет Наталью в родительских правах на Аню.

К слову, каждая из бывших подруг уверена, что суд выиграет именно она. Как будет на самом деле, покажет время.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Суд будет учитывать и мнение девочки"

- С точки зрения закона, опекун может быть назначен ребенку, который остался без попечения родителей, которые не лишены родительских прав, - прокомментировал адвокат Ваган Бегларян. - С учетом того, что в этой ситуации мать не была лишена свободы, не находилась длительное время на лечении, скорее всего, мать не выполняла свои обязанности. Предполагаю, что суд встанет на сторону опекуна. При этом, конечно, суд будет учитывать и мнение девочки.

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