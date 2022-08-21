Самая многодетная мама страны из Ростовской области собирается отправить в первый класс 83-го ребенка

Татьяна Сорокина за всю свою жизнь воспитала 83 ребенка. Фото: из архива героини публикации

Татьяна Сорокина – самая известная многодетная мама не только в Ростовской области, но и во всей стране. Из 83 детей, которым она подарила любовь и заботу, только двое - родные. Остальных ребят женщина усыновила и удочерила.

Каждый год, в августе, у Татьяны много хлопот - нужно собрать всех детей к школе. Многодетная мама рассказала "КП-Ростов-на-Дону", как готовится к новому учебному году.

"ВСЕ РАВНО ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЮ"

За всю свою жизнь женщина больше 900 раз готовила детей к линейкам.

- Математика простая: 83 ребенка, 11 классов. Вот и считайте, сколько раз каждого собирала в школу, - улыбается многодетная мама.

В этом году у Татьяны лишь одна первоклассница.

- Даже не помню, какая это линейка по счету! Но все равно очень за малышку переживаю, у доченьки синдром Дауна. Она пойдет в специальный класс. Там всего шесть учеников. Конечно, пойду с моей солнечной девочкой на линейку. Обязательно возьмем цветы для ее первой учительницы, - говорит Татьяна Сорокина.

К первому сентября у Сорокиных уже все готово. Фото: из архива героини публикации

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

В этом году Татьяна отправляет в школу еще пять ребят. К 1 сентября у Сорокиных все уже готово. Белые рубашки, темные брюки и юбки наглажены.

- Форму беру на вещевом рынке в Ростове. Размер определяют на глаз. Никогда еще не прогадала. А с канцелярией, бывает, помогают меценаты, - пояснила женщина.

ШЕСТЬСОТ ТЕТРАДЕЙ И СОТНЯ РУЧЕК

Закуплены к новому учебному году необходимые канцелярские товары.

- На каждого ребенка беру 50 тетрадей в клетку, столько же – в линейку. Получается, 600. На год хватает. Купила уже и сто ручек, и столько же карандашей, - продолжает собеседница.

Татьяна Сорокина говорит, что процесс подготовки к школе отработан до автоматизма.

- Обязательно хожу на линейку к первоклассникам. К сожалению, со всеми детьми каждый год не могу быть просто физически, - рассказывает женщина.

Кстати, Татьяна, в отличие от детворы, с нетерпением ждет 1 сентября.

- Все лето борюсь с гаджетами - детей за уши не оттащишь от планшетов и телефонов, меня это очень беспокоит. Боюсь, что это отразится на зрении. А теперь ребята будут все при деле, - поделилась многодетная мама.

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