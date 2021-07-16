«Все восемьдесят три – родные»: самая многодетная мать России возьмет на воспитание еще несколько детей

Сейчас на воспитании у самой многодетной мамы России 15 детей. Фото: архив героя публикации

Из 83 детей, которых вырастила Татьяна Сорокина, лишь двое – родных. Остальных она обогрела после того, как от малышей отказались биологические родители. Она стала бабушкой для 50 внуков, а на днях у нее родилась 12-я правнучка – лучший подарок к юбилею. «КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с Татьяной Васильевной, у которой 16 июля - День рождения.

Александр Гордон приглашал на свою передачу Татьяну Сорокину. Фото: страница в "Одноклассниках" Татьяны Сорокиной.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК НА СТО ЧЕЛОВЕК

В небольшой поселок Рассвет под Ростовом поздравить женщину приедут не десятки – больше сотни человек. Кстати, точного количества гостей Сорокина никогда не может угадать. Знает одно – людей будет много. И, что самое важное, - все свои, родные и любимые.

- Уже вынесли во двор столы, покрасили. Готовимся к приему гостей, - вовсю хлопочет Татьяна Васильевна. - На каждый мой день рождения дети приходят вечером, после шести - все же работают. А те, кто не успел, поздравят в следующие два дня.

По поводу праздничного меню хозяйка не заморачивается: на горячее будет особый праздничный соус к картошке с мясом. А вот от традиционных шашлыков в этом году решили отказаться, слишком жарким выдалось на Дону лето.

Конечно, стол будет ломиться и от фруктов, и овощей, выращенных в огороде многодетной семьи. Здесь хорошо знают: лето зиму кормит, потому и посадки есть, и консервы крутят на всех.

- Мы собираемся все вместе в этот день не для того, чтобы животы набить, - отмечает именинница. - Для нас встреча в мой день рождения - повод собраться всем вместе, поговорить обо всем на свете. Ведь семья у нас – ого-го-го, какая большая. Поэтому вместе не получается собираться часто.

БОЛЬШУЮ СЕМЬЮ НАГАДАЛА НА КРЕЩЕНИЕ

Татьяна Васильевна вышла замуж в 18 лет. Муж был всего на три года ее старше.

- Помню девчонкой еще на Крещение выпала мне на гадании большая гора - муж и много детишек, - вспоминает Сорокина. - Подружки так и ахнули. Говорят: «Видать, в этом году, Татьянка, замуж выйдешь, и семья у тебя большая будет». Так и сбылось. У нас родилось двое детишек: дочь и сын. А многодетной семьей помог стать случай. Соседка наша просила за своей дочкой приглядеть, со временем малышка так и осталось у нас: не нужна мамке стала... Свои дети выросли, и мы с мужем из детского дома еще двоих парнишек взяли. Захотелось бантики вязать - и у нас еще три родные сестренки появились. А потом пошло-поехало...

- Конечно, когда первых усыновили, очень боялась, что родные родители искать начнут, оттого и имена ребятам меняла, и даты рождения, - продолжает Татьяна Васильевна. - Да только очень скоро поняла: не нужны им дети. А вот лет в 13 у мальчишек и девчонок наступает такой момент, когда хочется увидеть настоящих маму и папу. Спрашиваю: «Хочешь?». Он: «Нет», а глаза прячет… И мы отправляемся на «встречу с прошлым». Однажды поехали так с дочкой. Отец пьяный стоит и с порога щурится: «Шурка, ты, что ли? Во вымахала! Как жизнь? Это ж я, твой батяня!». Она перепуганная отскочила и тычет в нас пальцем: «Вот мои папа и мама!» И наутек. Конечно, большая часть таких взрослых - пьяницы или женщины, что не в состоянии заработать себе-то на жизнь. Вот и бросают.

А Татьяна в этих деток всю душу вложила, учила, лечила.

- И дети хорошими людьми выросли, - с гордостью рассказывает мать. - Техникумы оканчивают, свои семьи создают, и ни один уголовником не стал!

Хорошо, что у мамы день рождения летом - в доме столько гостей не поместится. страница в "Одноклассниках" Татьяны Сорокиной.

ОТКАЗАЛАСЬ ОТ НЕКРАСИВОГО СЫНА В РОДДОМЕ

Историю каждого своего ребенка Татьяна Васильевна помнит наизусть. И, каждый раз вспоминая, через что ребята прошли прежде, чем оказаться в настоящей, хоть и не родной по крови семье, едва сдерживает слезы. Вот одна из них…

Михаил Сорокин – сейчас уже взрослый мужчина. Есть свое жилье, работа. Но, если бы не приемная мать, все могло бы сложиться совсем иначе.

Ирина Михайлова (имя изменено, - прим. ред.) родила дочь и вместе с мужем ждали сына. Ирина - учительница, уважаемая в своем поселке женщина, всегда гордилась тем, что с легкостью находила язык с детьми. На свет появился малыш. Но, каково же было разочарование женщины, когда она взглянула на личико младенца: у малыша был врожденный дефект на лице - заячья губа. Это сильно портило внешность новорожденного. И тогда мать решила, что такой ребенок ей попросту не нужен. Женщина написала отказ от ребенка и вернулась домой: в размеренную и спокойную жизнь.

Сашу же (имя изменено) отправили в детдом, там он прожил три года.

- Мы с мужем, который был тогда жив, очень хотели усыновить ребенка. Ходили по детским домам, все искали и искали. И одна заведующая нам сказала, что есть два мальчика, но мы вряд ли захотим их взять, - вспоминает Татьяна. – Я удивилась, а когда увидела мальчиков – ахнула. У двоих крох лицо изуродовано… Врачи сразу сказали, что исправить это будет трудно и долго, но мы решили рискнуть. Много операций сделали, и что в итоге? Вон какие красавцы выросли!

Детвора любит есть все. Фото: страница в "Одноклассниках" Татьяны Сорокиной.

ИГРУШКА ДЛЯ БРАТИКА

У Сережи (еще один сын Татьяны Сорокиной – прим. Ред.) – своя боль. Его родители пили, причем, много и часто. Не проверяли уроки и не заботились о его здоровье. В итоге обоих лишили родительских прав, и семилетний сын попал в детдом. А когда ему исполнилось 12 лет, судьба, казалось бы, улыбнулась: нашлись люди, которые взяли Сережу в семью.

- У них уже был родной ребенок. Мы с ним одногодки. И они меня выбрали, чтобы их сыну было не скучно, - с болью вспоминал Сережа. - Они выбрали меня как игрушку!

Обстоятельства сложились так, что родить второго ребенка супруги не смогли. Вот и пошли за ним в детский дом. Первое время отношения в семье складывались гладко. А потом что-то пошло не так…

- Когда родной ребенок делал пакости, то он валил все на меня. Мне, конечно, доставалось, - вспоминал мальчик.

А однажды без спроса взял деньги и потратил их в парке. Сумма была небольшая, но это стало последней каплей для взрослых. Они просто отвезли его обратно в приют. «Родительской» любви и терпения хватило ровно на полгода.

К счастью, об этом ребенке узнала Татьяна Сорокина. Она забрала и Сережу. На тот момент ему исполнилось 13 лет.

- Он не верил, что его могут любить, - рассказывает многодетная мать. - Общался со мной с каким-то сарказмом. Но я понимала, что он просто боится очередного предательства. Я его прижимаю к себе, а он смотрит на меня с недоверием. Ну, точно, маленький ежик! А потом оттаял! Вы не представляете, сколько в нем оказалось ласки и любви.

Татьяна Васильевна помнит историю каждого ребенка, которому так нужна была семья и материнское тепло. Фото: личный архив героя публикации

РАЗБИВАЮТ СТЕРЕОТИПЫ

Кстати, Сорокины разбивают сложившийся стереотип о том, что многодетная семья – равно бедная семья. Татьяна Васильевна с детворой живут в большом двухэтажном доме, в котором есть даже спортзал. Подвал под него отвели давно, но вот купить оборудование все не получалось.

А год назад произошло настоящее новогоднее чудо. За пару дней до праздника раздался телефонный звонок. Незнакомый мужской голос сказал, что прочел в Интернете про Сорокиных, и ему очень хотелось бы приехать к ним в гости.

И вот, в назначенное время, подъезжает к дому Сорокиных «ГАЗель». Как оказалось, гости приехали с подарками. Да еще с какими! Меценаты привезли детворе беговую дорожку, велотренажер, тренажер для рук, горку и качели для малышей, а еще – боксерскую грушу, мячи, ракетки для тенниса, гантели, спортивные костюмы и многое другое.

Вместо P.S.: Сейчас с Татьяной Сорокиной живут 15 детей. А в планах – забрать из детского дома еще двух мальчиков. Кто-то, возможно, подумает, что в 70 лет уже тяжело посвящать себя детям. Но Татьяна Васильева иначе не может.

- 70 – это те же 30! Если я нужна тем детям, то буду рядом с ними, - уверено заявила мать. - Мне уже звонили из опеки и очень просили забрать мальчиков. Я так и поступлю!

Мама не может сказать, сколько человек придет на юбилей, но точно - много. Фото: личный архив героя публикации

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