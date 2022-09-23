"Скиф или сармат?": Череп древнего человека нашли археологи во время раскопок в центре Ростова

Найденный череп может принадлежать скифам первого века нашей эры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону, на Социалистической улице, во время проведения археологических изысканий на месте будущей жилой застройки ученые обнаружили череп неизвестного человека.

Сейчас сложно сказать, кому он принадлежал, но ученые пытаются идентифицировать владельца. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказал научный сотрудник ООО «Южархеология» Александр Подорожный.

СКИФ ИЛИ САРМАТ — ПОКАЖЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ

Данная находка была выявлена в городском некрополе в центре Ростова-на-Дону. Предположительно, этот череп может принадлежать скифу, жившему в первом веке нашей эры.

- Скиф это или не скиф — пока непонятно, - прокомментировал Александр. - Погребение - в процессе расчистки и еще не исследовано до конца. Ко вчерашнему вечеру расчистили череп и верхнюю часть грудной клетки. Нас прервал дождь, так что пока не очень ясно, чье это погребение, так как сопроводительный материал мы не выявили. Скелет человека там будет полный. Возможно это был и скиф. Скифские погребения у нас уже встречались. Но скорее всего сармат или меот, живший в период с первого по третий век нашей эры.

При скелете пока не было обнаружено ни вооружения, ни частей обмундирования. Ученые планируют после полной расчистки погребения сфотографировать и зарисовать найденный скелет.

НАШЛИ НЕКРОПОЛЬ И КУРГАНЫ

Скоро раскопки на месте городского некрополя на улице Социалистической завершатся. После чего здесь начнется жилое строительство.

- У нас была задача — освободить территорию от археологии, исследовать все, что только можно, - поясняет ученый. - Что и было сделано.

За время раскопок, которые ведут ростовские ученые, было найдено «всего по чуть-чуть». По сути, это грунтовый некрополь, на территории которого располагается еще и курганный некрополь. На нем были как катакомбные погребения, так и насыпи, связанные с ростовским городищем и его грунтовым некрополем. Также были курганные насыпи, связанные с кочевым населением: скифами, сарматами...

- В некрополе нами были обнаружены бусы и другие украшения, - вспоминает Александр Подорожный. - Также в начале лета мы нашли наконечники стрел.

АРХЕОЛОГИ УХОДЯТ В КАБИНЕТЫ

Скоро поисковый сезон на месте раскопок завершится. Тогда ученые продолжат описывать свои находки, погребения и составлять отчеты. Также будет проведена работа по поиску аналогий. В это время реставраторы будут заниматься восстановлением обнаруженных артефактов. То есть работа над некрополем продолжится. Но уже в кабинетном варианте.

По словам Александра, подобный обнаруженный на Социалистической улице в Ростове некрополь может оказаться не последним случаем, когда археологи находят следы древних городищ. Ведь всего на территории донской столицы их семь.

- Город достаточно большой, территория расположена сразу на нескольких водотоках — реках Дон и Темерник, - объясняет ученый. - Ростов находится на территории древней переправы через Дон, поэтому-то тут много памятников. И археологическая работа в Ростове будет вестись постоянно.

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