В Ростове гостей гастрофестиваля "Сделано на Дону" накормили ухой из петуха

На фестивале были представлены продукты питания со знаком "Сделано на Дону". Фото: пресс-служба правительства Ростовской области.

Настоящий пир развернулся в субботу, 24 сентября, в ростовском парке имени Октябрьской Революции. Здесь работает IV гастрономический фестиваль «Сделано на Дону», на котором представлены продукты питания производителей, прошедших добровольную сертификацию в системе «Сделано на Дону». Также здесь предусмотрено выставочное пространство для производителей промышленной группы продукции.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» побывала на месте и узнала, чем угощают гостей гастрофестиваля.

СДЕЛАНО НА ДОНУ — ЭТО ЗНАК КАЧЕСТВА

Гастрономический фестиваль «Сделано на Дону» проводится уже в четвертый раз. По словам руководителя Департамента потребительского рынка Ростовской области Алексея Панкратова, добровольная система сертификации «Сделано на Дону» существует уже 9 лет. Она была создана по инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева и направлена на то, чтобы рассказать о донских качественных продуктах, которые в большом объеме в регионе присутствуют.

Ростовчане смогли продегустировать товары и приобрести понравившиеся. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области.

- Сейчас в системе участвует 81 предприятие, - уточнил Алексей Панкратов. - Мы работаем над тем, чтобы привлечь еще большее количество товаров, зарегистрированных в системе. Это как продовольственные товары, так и непродовольственные. В этом разделе представлены лакокрасочные материалы, сухие смеси, автомобильные диски, обувь и прочие товары, которые известны даже за пределами Ростовской области. Мы нашли место и для павильона с промышленной группой товаров.

Как отмечают организаторы, в первую очередь они хотели бы, чтобы жители донского региона узнали об этих продуктах и товарах и после всегда искали на полках надпись «Сделано на Дону».

ЧТО ТУТ ВКУСНЕНЬКОГО?

Коронным блюдом гастрофестиваля, его «фишкой», стала уха из петуха, для приготовления которой были использованы ингредиенты, выращенные на Дону. Сам бульон будущей ухи готовился из петуха. Только в самом конце варки повар добавил в уху осетрину и горящее полено. Из большого казана каждый из присутствующих гостей смог получить свою порцию горячей, наваристой ухи.

Коронным блюдом фестиваля стала уха из петуха. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области.

К слову, угощения ждали ростовчан почти на каждом стенде. Продегустировать можно было авторские сыры с зеленью и специями, настоящие колбасы, кондитерские изделия и даже пожаренные на огне сосиски. Однако дегустацией дело не ограничилось.

КАКИЕ КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ

На фестивале свою продукцию представили более 50 предприятий, прошедших добровольную сертификацию, среди которых «Аютинский Хлеб», «Белый Медведь», «Ростовский колбасный завод-Тавр», «Колхоз Советинский», «Алые Паруса», «Донская кофейная компания», агропромышленный комплекс «21 век», «Колбасный завод «Донские традиции», «КозаДонна», «Хлебозавод Юг Руси», «Плодоовощторг» и другие.

На сцене Зеленого театра проводились различные викторины, мастер-классы по приготовлению блинчиков и других вкусных блюд. На стендах проходили конкурсы, за участие в которых каждый мог выиграть продукты питания. Рядом были организованы баттлы шеф-поваров, дегустации, интерактивы и семейная битва поваров. А на сцене диджей задавал музыкальный тог всему происходящему. Для посетителей с детьми работали аниматоры, маленькие посетители фестиваля смогли поиграть в уникальную игру «Город продуктов «Сделано на Дону».

Отметим, что система добровольной сертификации продукции и услуг «Сделано на Дону» стартовала в 2013 году по инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева и является дополнительным гарантом качества. Он присваивается лишь тем компаниям, которые успешно прошли процедуру сертификации. На сегодняшний день действующими являются 156 сертификатов «Сделано на Дону» на 2392 наименований донской продукции.

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