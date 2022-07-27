Фестиваль «Донская уха» 30 июля 2022 в Ростовской области: мастер-классы поваров, дегустация вин и барабанное шоу

В Старочеркасской приготовят тысячу литров донской ухи. Фото: сайт правительства Ростовской области

Фестиваль «Донская уха» 30 июля 2022 в Ростовской области впервые пройдет сразу в десяти туристических локациях. До этого гастрономический праздник проводили только в Азовском районе — в хуторе Курган, а теперь донские власти решили масштабировать мероприятие. Традиционно в День ухи Азовский район собирал тысячи туристов из Ростовской области и других регионов в том числе Волгограда, Астрахани, Краснодара. Рассказываем, куда стоит поехать в субботу, 30 июля, и где будет самая вкусная донская уха.

- Фестиваль «Донская уха» в этом году пройдет 30 июля более чем в десяти локациях региона, - сообщили на сайте правительства Ростовской области. - Концепция формата фестиваля обсуждалась в течение года с представителями туриндустрии. В результате мероприятие масштабировано на несколько локаций.

Фестиваль пройдет в хуторе Кургане, Таганроге, Азове, Неклиновском, Шолоховском, Багаевском, Константиновском, Цимлянском, Красносулинском и Каменском районах. Но здесь он пройдет в ресторанной форме.

На этот раз главной точкой на карте гастрономического фестиваля станет станица Старочеркасская в Аксайском районе. Гостей станицы ждет следующая культурная программа.

10.00 - 22.00 Гастро-маркет, ремесленная ярмарка, концертная программа.

12.00 - 17.00 Работа детских аниматоров.

15.00 - 21.00 Винный двор «Долина Дона»: ярмарка и дегустация вин.

16.00 Барабанное шоу «ТОР BEAT», начало варки ухи.

17.00 - 18.00 Дегустация ухи.

18.00 - 19.30 Конные соревнования

Сравнить, где уха вкуснее, участники смогут, пообщавшись по телемосту с другими локациями фестиваля. А шеф-повара раскроют свои секреты идеальной ухи.

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