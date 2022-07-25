Тысячу литров донской ухи приготовят в станице Старочеркасской. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области пройдет знаменитый гастрономический праздник "Донская уха". В рамках этого мероприятия будет приготовлено около тысячи литров одного из самых знаменитых блюд на Дону. Об этом сообщается на официальном сайте праздника.

Гостей праздника ждет яркая и красочная программа, которая придется по душе как взрослым так и детям. Организаторы подготовили маркет еды, ремесленную ярмарку, детскую анимацию с различными мастер-классами, мыльными пузырями и играми.

Совершеннолетние дончане могут побывать на дегустации вин, а также насладиться барабанным шоу, которое будет сопровождаться удивительными ароматами ухи, к приготовлению которой приступят донские повара. Как только блюда будет готовы, можно будет отведать один из понравившихся видов, а то и несколько.

Затем казаки проявят себя в конных состязаниях, зрителями которых станут гости праздника. А в конце мероприятия дончанам и предлагают повеселиться на концерте кавер-группы "ОК" и DJ-Сета.

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