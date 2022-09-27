Референдум 2022 в Ростове-на-Дону: что происходит на участках для голосования

Голосование продлится с 10.00 до 16.00. Фото: Екатерина ПОПОВА

Референдум 2022 в Ростове-на-Дону: 27 сентября — заключительный день голосования по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. В последний день работают участки для голосования — в Ростовской области их 135 (полный список участков публиковали здесь), из них 14 — в донской столице. Наши корреспонденты отправились на участки, чтобы узнать обстановку и поговорить с теми, кто сегодня решает судьбу родной земли.

Первые голосующие приехали вместе на автобусе. Фото: Лейла МИРИШОВА

Список участков для голосования включает 14 на территории Ростова-на-Дону. В Кировском районе работают два участка. Идем к одному из них, где голосуют жители ЛНР.

Меры безопасности — самые строгие. Участок улицы оцеплен. Ростовчан, идущих по своим делам, отправляют в обход - четко следят, чтобы лишние здесь не ходили. Порядок обеспечивают представители правоохранительных органов, казаки. Внутри здания правоохранители также дежурят.

Участки для голосования надежно охраняются. Фото: Лейла МИРИШОВА

Вот к участку для голосования подъезжает автобус. В нем преимущественно мамы с детьми.

По старой традиции, когда на голосование шли как на праздник, сегодня в Ростове на участки приходят целыми семьями с детьми, даже с малышами. Некоторые приезжают на своих машинах, кто-то просто приходит сам.

Когда все, приехавшие на автобусе, проголосовали, транспорт возвращается в пункт временного размещения.

Тем временем в Советском районе города на одном участке голосуют жители Запорожской области, а на другом - Херсонской области. Идем на участок на проспекте Стачки.

Здесь не так людно, как в центре города. Но, по словам председателя территориальной избирательной комиссии Елены Жуковой, те, кто приходит голосовать, в отличном настроении.

А наблюдатель рассказала, как работала комиссия в предыдущие дни голосования. Все четыре дня члены ТИК выезжали по адресам компактного проживания голосующих по всем районам донской столицы. Адреса им предоставляли в миграционной службе.

На одном участке в Советском районе Ростова голосуют жители Запорожской области, на другом - Херсонской. Фото: Екатерина ПОПОВА

Также сотрудники поделились историями, которых за дни голосования беженцы рассказали немало.

- Люди, рыдая, рассказывали страшные истории о своей теперь уже бывшей жизни, - делится сотрудница. - Вчера девочка с бабушкой приходила. Ребенок трех или четырех лет рассказывала: "Вы знаете, что нам в квартиру прилетел снаряд? Окна разбились, было так страшно! Мы с бабушкой убежали, а мама там осталась. Я каждый день плачу". Сейчас говорю вам, а у меня ком в горле.

Также сотрудники территориальной избирательной комиссии рассказали, что возможность проголосовать одному и тому же человеку дважды - исключена.

- Каждого голосующего мы предупреждаем, и он пишет заявление со своими паспортными данными и подписью: если он где-то еще проголосует, его оштрафуют на три тысячи рублей, - предупреждают в ТИК.

Не все даже уходят в кабину для голосования - выражают свою позицию и чувства открыто. Фото: Екатерина Попова

Возвращаемся в центр. Оставляя бюллетень в урне, голосующие делятся своими эмоциями.

- Я чувствую волнение, чувствую радость, удовлетворение какое-то внутреннее, - делится Нина Котелец. - Что я думаю по этому поводу: Единственное - хочу мира. Хочу, чтобы все успокоилось, и мы жили в России.

С ней соглашаются и другие люди, которые временно живут в Ростове.

- Конечно, большая радость, что мы наконец войдем в состав России. Я, вообще, россиянка, - признается Галина Пасынкова. - Когда был Советский Союз, приехала на Украину. Это была прекрасная страна, но то, что сейчас сделали с этой страной власти... Жить там просто невозможно: ущемляют наши права, не дают спокойно жить, подвергают опасности, поэтому я очень рада, что мы можем решить нашу судьбу.

- Мы столько лет жили в такой тяжелой ситуации. И теперь, когда мы в Ростове, нам дали возможность проголосовать за наше будущее, - говорит Анастасия Антонова из Донецка. - Я нахожусь сейчас в праздничном, воодушевленном состоянии. Я очень рада! Спасибо за то, что дали нам возможность проголосовать и дальше строить нормальное адекватное будущее в составе России.

Такого же мнения и другая жительница Донецка.

- Чувствую подъем, воодушевление, потому что мой город — Донецк - это Россия, и он должен быть в составе России, - уверена Ирина Лемеш. - Я его очень люблю, и очень жду, когда закончатся эти обстрелы, когда закончится этот ужас, и люди не будут погибать и травмироваться от вражеских снарядов.

Мужчины были солидарны в вопросе вхождения родной земли в состав России с теми, кто говорил до них.

- Мы долго ждали этого момента, - признается Борис. - Наконец-то, чувствуем себя под защитой, полноценными гражданами России.

-Чувствую радость, гордость и спокойствие за будущее своего края, - делится Николай, который приехал в Россию восемь лет назад, когда все только начиналось, еще студентом.

- Очень рад, что такое событие настало. Все будет у нас хорошо! - Даниил ободряюще поднимает в воздух кулак.

Представители старшего поколения не остались в стороне и тоже пришли на участки для голосования.

- С июля живем здесь и очень хотим, чтобы Донецкая народная Республика вошла в состав России. Мы ждем этого дня восемь лет! И очень хотим быть в России, - не скрывает слез Вера.

- Вот дождался. Проголосовали за Россию. Такого выбора не могло не быть. Только это однозначно, - говорит ее супруг Александр.

Напоминаем, голосование 27 сентября на участках продлится до 16.00. Полный перечень участков в Ростовской области найдете здесь.

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