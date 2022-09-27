Участки для голосования организованы во всех муниципалитетах. Фото: Екатерина ПОПОВА

Во вторник, 27 сентября, проходит заключительный день голосования на референдуме по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Сегодня людей ждут на участках для голосования. Всего в Ростовской области их работает 135. Участки открыты до 16.00. Публикуем полный список адресов из перечня.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Железнодорожный район

- Рабочая площадь - здание кафе (ДНР),

- ул. Портовая, 166/50, - Библиотека №44 им. Зои Космодемьянской (ЛНР).

Кировский район

- Соколова, 53/182, - здание ООО «Сантарм» (ДНР),

- Ворошиловский, 2/2, - здание «ПромстройНИИпроект» (ЛНР).

Ленинский район

- ул. Темерницкая, 57, - офисное здание (ЛНР),

- Сиверса, 4а/2, - офисное здание (ДНР).

Октябрьский район

- пр-т Ленина, 61, - помещение Организации территориального общественного самоуправления №5 (ДНР),

- пер. Халтуринский, 155, - здание общежития (ЛНР).

Первомайский район

- ул. Студенческая, 4, - нежилое помещение (ЛНР),

- ул. Полторацкого, 10, - нежилое помещение (ДНР).

Пролетарский район

- 11-я Линия, 9/27, - нежилое помещение (ДНР),

- ул. 24 Линия, 7, - нежилое помещение (ЛНР).

Советский район

- ул. Еременко, 87, - здание общежития (Херсонская область),

- пр. Стачки, 200/1, - здание АО «ВНИГРИуголь» (Запорожская область).

АЗОВ

- Петровский б-р, 20, - здание библиотеки (ДНР).

БАТАЙСК

- пер. Книжный, 2, - здание МБУК «ДК железнодорожников» (ДНР),

- ул. Ленина, 3, - здание МБУ ДО «Дом детского творчества» (ДНР).

ВОЛГОДОНСК

- ул. Ленина д. 124, - здание библиотеки (ЛНР),

- ул. Гагарина д. 75А, - здание библиотеки (ДНР).

ГУКОВО

- ул. Крупской, д. 51, - ПОУ «Гуковская автошкола ДОСААФ» (ЛНР),

- ул. Степная д. 12, - Учебно-курсовой комбинат ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» (ЛНР),

- ул. Магистральная, д. 1, - административное здание ООО «Гуковский кирпич» (ДНР).

ДОНЕЦК

- пр. Мира, 21, - «Городской историко-краеведческий музей (ЛНР),

- квартал 12, дом 17/1, - Центральная городская библиотека им. Горького (ЛНР).

ЗВЕРЕВО

- ул. Обухова, 7 ж, - здание Центральной городской библиотеки им. М.А. Шолохова (ЛНР),

- ул. Строительная 19, - здание Зверевского района электрических сетей филиала АО «Донэнерго» ГМЭС (ЛНР),

- ул. Советская, 120А, - здание ДК «Дон» (ЛНР),

- ул. Обухова, 7, в здании Центра занятости населения, отдельный вход, изолированное помещение (ЛНР).

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ

- пер. Крупской, д.57, - муниципальное помещение в жилом доме (ДНР),

- пер. Башкевича, д.106А, - муниципальное помещение (ЛНР).

НОВОЧЕРКАССК

- ул. Дворцовая, д. 6, - здание Территориальной избирательной комиссии г. Новочеркасска (ДНР).

НОВОШАХТИНСК

- ул. Ленинградская, 28, - здание Клуба поселка Несветаевский

МБУК «ГДК и К» (ЛНР),

- ул. Магистральная, 8-а, - здание Клуба поселка Кирова МБУК «ГДК и К» (ЛНР),

- пр. Ленина, 11, - Централизованная библиотечная система города Новошахтинска (ЛНР),

- ул. Горького, 13, - здание Клуба поселка Горького МБУК «ГДКиК» (ЛНР),

- ул. Рабоче-Крестьянская, 19, - здание Клуба поселка Новая Соколовка МБУК «ГДК и К» (ЛНР).

ТАГАНРОГ

- переулок 1-й Новый, 8, - здание ДОСААФ (ДНР),

- ул. Театральная, 6, - здание Библиотечно-информационного центра (ДНР).

ШАХТЫ

- ул. 50 лет ВЛКСМ, 25, - здание МБУК «ГДК и К» структурное подразделение клуб «Планета» (ЛНР),

- ул. Советская, 168, - здание МБУ ДО ГДДТ г. Шахты (ДНР).

АЗОВСКИЙ РАЙОН

- с. Кагальник, ул. Волгодонская, д. 9, - здание рыбколхоза «им. Ильича» (ЛНР),

- с. Кулешовка, пер. Матросова, д. 16, - здание районного Дома культуры (ДНР),

- пос. Койсуг, ул. М.Горького, 665, - здание ООО «Луч-продукт» (ДНР).

АКСАЙСКИЙ РАЙОН

- х. Ленина, ул. Асфальтная, 1, - здание отеля «Вилена» (ДНР),

- п. Рассвет, ул. Садовая, 7-а, - свободное муниципальное помещение (ЛНР),

- г. Аксай, ул. Вартанова, 25, - здание ООО «Оптимист» (ДНР),

- г. Аксай, ул. Маяковского, 13, - здание МКУ «Благоустройство и ЖКХ» (ДНР).

- г. Аксай, ул. Садовая, 20, - здание частного ПОУ учебного центра «Профессионал» (ЛНР).

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН

- ст. Багаевская, ул. Фрунзе, 69 А, - здание Всероссийского добровольного пожарного общества (ДНР).

БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН

- г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 4/1, - здание ДК «Заречный» (ЛНР),

- г. Белая Калитва, ул. Большая, 2, - здание МБУК «Белокалитвинский историко-краеведческий музей» (ЛНР),

- р.п. Шолоховский, ул. Спортивная, 10, - здание ДК р.п. Шолоховский (ДНР).

БОКОВСКИЙ РАЙОН

- ст. Каргинская ул. Советская, 35, - здание СДК (ЛНР),

- ст. Боковская, ул. Октябрьская, д. 20 А, - здание ДОСААФ (ЛНР).

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

- ст. Казанская ул. Матросова, 12, - здание Дома культуры (ЛНР),

- ст. Казанская ул. Матросова, 2 - здание Межпоселенческой центральной библиотеки Верхнедонского района (ЛНР).

ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

- п. Веселый, ул. Думенко, 185, - здание Районного Дома Культуры (ДНР).

ВОЛГОДОНСКИЙ РАЙОН

- ст. Романовская, ул. 50 лет Победы, 5, - общество инвалидов (ЛНР).

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

- село Дубовское пер. Крапоткина д.93, - здание налоговой инспекции, архива (ДНР),

- село Дубовское, пл. Павших борцов, 2, - здание МБУК ДР «Межпоселенческая центральная районная библиотека» (ЛНР).

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

- ст. Егорлыкская, ул. Октябрьская 34, - здание бывшего военкомата – муниципальное помещение (ДНР),

- ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119, - здание Дворца культуры «Родина» (ДНР),

- ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 57, - здание ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии РО» (ДНР).

ЗАВЕТИНСКИЙ РАЙОН

- с. Заветное, ул. Ломоносова д. 39, - здание МБУК «Заветинский районный дом культуры» (ДНР).

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

- г. Зерноград, ул. им. Тельмана д. 36, - 4 общежитие Донской ГАУ (ДНР).

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

- п. Зимовники, ул. Ленина,101, - здание Дома детского творчества (ДНР).

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

- ст. Кагальницкая, пер. Комсомольский, 1А, - здание общежития Кагальницкого сельского поселения (ДНР).

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

- х. Красновка, ул. Профильная, д. 15, - здание магазина ИП Кабаргина В.М. (ЛНР),

- х. Малая Каменка ул. Карла Маркса 44-а, - здание Малокаменского СДК (ДНР),

- х. Старая Станица ул. Театральная 45, - здание СДК (ЛНР)

КАШАРСКИЙ РАЙОН

- сл. Кашары, ул. Октябрьская, д.96А, - ООО «Альянс» (ЛНР),

- х. Сергеевка ул. Сергеевская д. 3, - бывшее здание администрации (ЛНР).

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

- г. Константиновск, КГУ 1, - здание Библиотеки (ЛНР),

- х. Ведерников, ул. Южная, 1, - здание Ведерниковского СДК (ДНР).

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

- г. Красный Сулин, ул. Краснопартизанская 69, - библиотека – филиал № 1 МУК «ЦБС» (ЛНР),

- г. Красный Сулин, ул. Вербенская, д. 217А, - МБУК «ЦБС» (ЛНР),

- г. Красный Сулин, ул. Вокзальная, д. 21, - здание ИП Кравцов Е.А. (ЛНР).

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

- с. Куйбышево, ул. Куйбышевская 1-Л, - здание МФЦ (ЛНР),

- с. Куйбышево, ул. Пролетарская 2Б, - здание администрации сельского поселения (ДНР),

- с.Куйбышево, ул.Театральная, 22, - здание дома культуры (ДНР).

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

- п. Матвеев Курган, ул. 1-я Пятилетка, 107, - здание РДК (ДНР),

- с. Алексеевка, ул. Гагарина, 34, - здание СДК (ДНР),

- с. Малокирсановка, ул. Аникиенко, 52, - здание СДК (ДНР),

- с. Григорьевка, ул. Кирова 34, - здание СДК (ДНР),

- с. Екатериновка, пер. Школьный, 2, - здание СДК (ДНР).

МАРТЫНОВСКИЙ РАЙОН

- сл. Большая Мартыновка, пер. Думенко, 35, - помещение Совета ветеранов (ДНР).

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

- г. Миллерово, ул. Ленина, 2 - помещение Центра юридических услуг (ЛНР).

МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН

- х. Старокузнецов, пер. Культурный, д. 6, - здание МБУК Кузнецовский СДК (ЛНР).

- Милютинский район, ул. Павших Героев, 48/24, - здание МУП «Чистая станица» (ЛНР).

МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН

- г. Морозовск, ул. Ворошилова, 173, - здание библиотеки (ЛНР),

- г. Морозовск, ул. Яблочкина, 10, - здание многофункционального зала (ЛНР),

- г. Морозовск, ул. Ляшенко,96, - здание дома детского творчества (ЛНР),

- х. Морозов, ул. Дорожная,34а, - здание библиотеки (ДНР).

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

- с. Покровское, пер. Тургеневский, 21, - здание РДК (ДНР),

- х. Ключникова Балка, ул. Октябрьская, д. 83-к, - здание СДК (ДНР),

- с. Покровское, пер. Тургеневский, 25 Г, - здание ДЮСШ (ДНР),

- с. Покровское, ул. Привокзальная, 38, - здание ОАО «Неклиновское хлебоприемное предприятие» (ЛНР),

- с. Троицкое, ул. Ленина, 120а, - здание ДК (ДНР).

ОБЛИВСКИЙ РАЙОН

- ст. Обливская, ул. Ленина, д.52, - здание библиотеки (ЛНР).

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

- п. Орловский, пер. Октябрьский, 2, - здание АО «Сервис-ЖКХ» (ДНР),

- п. Орловский, пер. Почтовый, 90, - здание МБУ «Орловская межпоселенческая центральная библиотека» (ЛНР).

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- р.п. Каменоломни, пер. Шоссейный, 10в, - здание архива Октябрьского района (ДНР),

- р.п. Каменоломни ул. Дзержинского, 78б, - здание ЦЗН (ЛНР),

- х. Красный Кут, ул. Чистова, 2в, - здание СДК (ЛНР),

- п. Новозарянский ул. Ленина 33, - здание СДК (ДНР).

ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН

- с. Песчанокопское, пл. им. В.И.Ленина, 1, - РДК «Юбилейный» (ДНР).

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

- г. Пролетарск, ул. Матвеева, д. 8/1, - Районный дом культуры» (ДНР),

- г. Пролетарск, пер. Красный, д. 101, - Пролетарский водоканал» (ЛНР).

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

- с. Ремонтное, ул. Дзержинского, д. 44, - офис СПК «Победа» (ДНР),

- с. Первомайское, ул. Богданова, д. 78, - здание сельского дома культуры (ЛНР).

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

- сл. Родионово-Несветайская, ул. Пушкинская, 24, - Районный Дом культуры (ДНР),

- сл. Кутейниково, ул. Булановой, 30, - СДК (ДНР),

- х. Дарьевка, ул. Центральная, № 36б, - Дом культуры (ДНР).

- сл. Барило-Крепинская, ул. Красноармейская, № 2А, - сельский дом культуры (ЛНР).

САЛЬСКИЙ РАЙОН

- г. Сальск, ул. Ленина, 2, - Управление социальной защиты населения Сальского района (ЛНР),

- г. Сальск, ул. Крупской, 56, - «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского района» (ДНР),

- г. Сальск, ул.Ленина, 8, - РДК Сальского района имени Р. Негребецкого» (ДНР),

- г. Сальск, ул. Ленина, 104, - «Сальская межпоселенческая центральная библиотека»,

- г. Сальск, ул. Социалистическая, 168, - библиотека (ДНР).

СЕМИКАРАКОРСКИЙ РАЙОН

- г. Семикаракорск, 16 переулок, 35, - здание Дорожно-ремонтного строительного управления (ЛНР),

- г. Семикаракорск, проспект В.А. Закруткина, 25, - здание МП «Жилищно- коммунальное хозяйство» (ДНР),

- г. Семикаракорск, ул. Авилова, д 18, -Управление Ростовмелиоводхоз» (ДНР).

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

- ст. Советская, ул. Орджоникидзе, д. 13, - Советская межпоселенческая центральная библиотека» (ЛНР).

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

- п. Тарасовский, ул. Ленина, 67, - здание МУП «Земля» (ЛНР).

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

- ст. Тацинская, Ленина, 78, - Межпоселенческая центральная библиотека (ЛНР),

- ст. Тацинская, пер. Соревнования, 9, - здание Тацинского Историко-краеведческого Музея (ДНР).

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН

- х. Бронницкий, ул. Толстого, д. 7, - здание бывшего ФАП (ЛНР),

- х. Апаринский, ул. Гагарина, д. 111, - здание Апаринского СДК (ДНР).

ЦЕЛИНСКИЙ РАЙОН

- п. Целина, ул. Советская 10, - районный Дворец культуры» (ДНР),

- п. Целина, ул. 3-я линия 117, - Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (ЛНР).

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

- г. Цимлянск, пер. Газетный, 30, - здание ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области (ДНР).

ЧЕРТКОВСКИЙ РАЙОН

- с. Алексеево-Лозовское, ул. Кирова, д. 70а, -здание магазина (ЛНР),

- п. Чертково, ул. Петровского, д. 69, - здание Чертковского РАЙПО (ЛНР).

ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

- ст. Вешенская, улица Подтелкова, 74, - РДК «Вешенский» (ЛНР).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Референдум 2022 в Ростове-на-Дону: что происходит на участках для голосования

Как в Ростове проходит последний день голосования на референдуме (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мы ждали референдума долгие годы!»: дважды бежавшая от снарядов жительница Донбасса откровенно рассказала, почему хочет, чтобы ДНР стала Россией

Беженка из Донбасса, дважды бежавшая от военных действий, рассказала, чего ждет от референдума (подробнее)