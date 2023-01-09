Многодетная мама с одним классом образования провернула многомиллионную аферу

Мама троих детей провернула аферу, заработав больше двух миллионов рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области, в Таганроге, перед судом предстала 31-летняя мама троих настоящих и четверых вымышленных детей, рассказал источник издания в правоохранительных органах региона. Несмотря на то, что часть дочерей и сыновей женщина просто выдумала, деньги за них, и немалые, она получал вполне настоящие.

ВЫМЫШЛЕННЫЕ РОДЫ

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, Фаиза (имя изменено – прим. ред.) нигде никогда не работала и практически не училась. Она закончила всего лишь первый класс.

Несмотря на отсутствие диплома и аттестата, жизненной хватки ей было не занимать. Фаиза рано сошлась с мужчиной – в 17 лет. И вот тут-то она и проявила небывалую смекалку.

Женщина узнала о том, что за рождение детей полагаются выплаты от государства и решила на этом заработать. Где-то раздобыла липовую справку о том, что летом 2008 года родила дома сына и дочку. С этими документами пришла в ЗАГС и получила свидетельства о рождении несуществующих детей. Дальше отправилась в органы соцзащиты и подала заявление на выплату пособий на детей.

ЗА 14 ЛЕТ - ПОЧТИ 2,5 МЛН РУБЛЕЙ

Так, начиная с лета 2008 года до весны 2022-го она получила на вымышленных сына и дочь около 300 тысяч рублей. Но этого ей показалось мало.

Спустя четыре года, в 2011-ом, действуя по той же схеме, она получила свидетельство о рождении на еще одну вымышленную дочь, а в 2015 году женщина оформила документы и на мальчика, который стал четвертым по счету придуманным ребенком.

Все эти годы, начиная с 2008-ого, Фаиза получала деньги не несуществующих детей. Правда, она успела родить и троих настоящих: двух дочерей и мальчика, которому еще не исполнилось и года.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что почти 14 лет, – с 2008 по 2022, злоумышленница незаконно получила от государства два миллиона 415 тысяч рублей.

СОЧЛА ПРИГОВОР СЛИШКОМ СУРОВЫМ

Схема вскрылась случайно - во время одной из проверок со стороны органов опеки.

- Вскоре после этого в отношении женщины завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат», - прокомментировала помощник прокурора Таганрога Эмилия Образцова.

В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что материалы уголовного дела были направлены в суд для рассмотрения по существу. К слову, свидетелями со стороны обвинения стали не только сотрудники органов соцзащиты, но и врачи-гинекологи, чьи подписи, якобы, стояли в справках о домашних родах. Медики сказали на суде, что никогда не видели злоумышленницу. Не исключено, что она их просто подделала.

При этом многодетная мама не стала отрицать свою вину, но когда ей огласили приговор, то сочла его слишком суровым. Судья обязал возместить государству ущерб, а еще приговорил подозреваемую к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, но с оговоркой.

Наказание должно вступить в силу не раньше 2036 года, когда младшему ребенку исполнится 14 лет. Сама же мать пытается обжаловать приговор.

К слову, это не первый подобный случай в Таганроге. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала еще об одной женщине, которая заработала на вымышленных детях больше миллиона рублей.

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