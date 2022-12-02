Жительница Ростовской области придумала четверых детей и получала за них настоящие пособия

Многодетная мама предстала перед судом за аферу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге Ростовской области безработная 30-летняя женщина провернула аферу, обманув сотрудников ЗАГСа и соцзащиты. Как рассказал источник в правоохранительных органах, Милана (имя изменено – прим. ред.), впервые став мамой, узнала о том, что на детей полагаются пособия.

ПРОСТОЙ И ДЕРЗКИЙ ПЛАН

Женщина стала подробно изучать этот вопрос еще в 2010 году, она начала расспрашивать о выплатах знакомых. В итоге у Миланы возник простой и дерзкий план – стать многодетной, но только на бумагах.

Посовещавшись с мужем и другими родственниками и получив их одобрение, она отправилась в городской ЗАГС.

Сотрудникам она сказала, что родила мальчика — сам процесс, по ее словам, проходил дома. Муж и другой родственник, которых привела с собой аферистка, подтвердили ее слова.

В завершении женщина протянула сотрудникам, выдающим свидетельства о рождении, справку от врача.

- Ей удалось каким-то образом достать этот документ, в котором подтверждалось, что она якобы действительно недавно стала мамой, - пояснил источник издания.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С СЫНА ЧЕРВОНИ

Этого спектакля оказалась достаточно для того, чтобы сотрудники ЗАГСа поверили Милане.

Таким образом, женщина стала мамой вымышленного сына. Имя ребенку выбрала необычное – Червоня.

Через два года Милана вновь пришла в тот же ЗАГС и рассказала такую же байку. Но на этот раз, с ее слов, она родила дома уже двойню. Те же свидетели подтвердили, что у таганроженки родились двойняшки. Вымышленным девочкам вписали в свидетельство имена Карина и Рита.

А через три года аферистка записала себе четвертого по счету вымышленного ребенка, сына по имени Яша.

СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ

Между тем, уточняет источник издания, за это время женщина все же успела стать настоящей многодетной матерью, родив еще двоих малышей.

Таким образом, семья по документам воспитывала семерых детей, трое из которых были настоящими, а четверо – выдуманными.

Вот только все пособия от государства и даже материнский капитал, которые получила женщина, были реальными.

Таким образом, злоумышленница заработала на вымышленных детях больше одного миллиона рублей.

Схема вскрылась случайно - во время одной из проверок со стороны органов опеки.

- Вскоре после этого в отношении женщины завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат», - прокомментировала помощник прокурора Таганрога Эмилия Образцова.

В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что женщина в суде полностью признала вину. Ее обязали возместить ущерб. К слову, злоумышленница уже оплатила часть долга, правда, совсем небольшую.

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