«Естественный отбор». Ростовский зоолог рассказал, как бездомные и домашние собаки переносят 20-градусные морозы

Бездомные псы прячутся от холода в будках во дворах многоэтажек. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

С наступлением двадцатиградусных морозов в Ростове и области бездомные собаки как никогда стремятся найти себе теплый приют и пропитание. В свою очередь жители ростовского района Военвед, жалея четвероногих, стали мастерить и устанавливать во дворах многоэтажек собачьи будки - этакие «отели». Поселиться там может любой бездомный пес — вход открыт для всех. А иногда тут еще и хрустящей косточкой угостят.

Корреспондент «КП Ростов-на-Дону» выяснила у ростовского зоолога Алексея Тихонова, как приманить бездомного пса к новому дому, тем самым защитив от обморожения и голодной смерти. Также ученый рассказал, как разные породы домашних собак переносят холода.

Вся территория двора поделена между мохнатыми охранниками. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ДОМИКИ ДЛЯ ДВОРНЯГ

Собака собаке — рознь, считает ростовский зоолог. У разных пород — свой предел переносимых ими температур. И особняком здесь стоят дворняги.

- Зимой среди дворовых псов происходит естественный отбор, - поясняет Алексей. - Остаются в живых лишь те, которые способны пережить низкие температуры. Но бродячие собаки — довольно умные животные. Если они заметят такой сделанный специально для них домик во дворе, то обязательно это убежище используют по назначению.

Жители Военведа строят домики для собак около своих. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Другое дело — этот бездомный пес, пробегая мимо, может просто не заметить будку. Поэтому, советует зоолог, лучше положить рядом с этим незнакомым для животных строением что-нибудь вкусное и сильно пахнущее. Тогда эти запахи привлекут псов. При строительстве домика нельзя использовать лаки или краски — они способны отпугнуть собак. Как ученый, Алексей Тихонов все же относится к безнадзорным четвероногим с опаской, считая их источником различных заболеваний и паразитов.

В радиусе 200 метров можно встретить три собачьих будки. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

А вот директор ростовского центра безнадзорных животных «Собачий патруль» Маргарита Карпова призывает ростовчан во время сильных морозов пускать бездомных псов в подъезды домов. По ее словам, зимой собаки часто гибнут не столько от голода и холода, сколько от переутомления - они не находят место, чтобы элементарно поспать.

КАК РАЗЛИЧНЫЕ ПОРОДЫ ПЕРЕНОСЯТ ХОЛОД

Особого утепления во время холодов требуют не только бездомные, но и домашние собаки. Но только не привыкшие к морозам собаки породы хаски - на юге России в принципе никогда не бывает критично низких для них температур.

Популярные сейчас корги — это пастушьи собаки с довольно длиной шерсткой, поэтому морозы им не особо страшны. Эта порода может комфортно себя чувствовать в довольно широком диапазоне температур, что позволяет выполнять заложенные в их генах функции пастуха.

Чтобы домашняя собака не замерзла, ее нужно одеть в комбинезон. Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот чихуахуа может и при нуле градусов замерзнуть — его маленькое тельце трясется при любом ветерке. Чтобы этого не произошло, перед выходом на улицу нужно надевать на этих собак теплый комбинезон или вязанную кофточку, рекомендует ученый. Пусть лапы и мордочка будут торчать, но тело будет в тепле.

- Вариаций одежки для них — столько же, сколько и у людей, - уточняет зоолог. - Есть и флисовые, и непромокаемые... Хозяева, которые выбирают ту или иную породу, сами должны понимать, что надеть на своего питомца.

Также, отмечает ученый, чем крупнее животное, тем ему легче сберегать тепло. В науке есть такое правило: при движении на Север, особи одного и того же вида становятся крупнее. Так, бурый медведь в приполярных областях будет намного крупнее своего южного собрата. Поэтому-то и у крупных собак больше шансов не замерзнуть зимой, чем у маленьких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове пенсионерка обвинила догхантеров в гибели нескольких ее собак

Сейчас женщина пытается спасти единственного выжившего питомца (подробнее)