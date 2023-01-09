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Общество9 января 2023 14:19

«Естественный отбор». Ростовский зоолог рассказал, как бездомные и домашние собаки переносят 20-градусные морозы

Жители Ростова пытаются спасти безнадзорных псов от обморожения, устанавливая во дворах многоэтажек будки
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Бездомные псы прячутся от холода в будках во дворах многоэтажек.

Бездомные псы прячутся от холода в будках во дворах многоэтажек.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

С наступлением двадцатиградусных морозов в Ростове и области бездомные собаки как никогда стремятся найти себе теплый приют и пропитание. В свою очередь жители ростовского района Военвед, жалея четвероногих, стали мастерить и устанавливать во дворах многоэтажек собачьи будки - этакие «отели». Поселиться там может любой бездомный пес — вход открыт для всех. А иногда тут еще и хрустящей косточкой угостят.

Корреспондент «КП Ростов-на-Дону» выяснила у ростовского зоолога Алексея Тихонова, как приманить бездомного пса к новому дому, тем самым защитив от обморожения и голодной смерти. Также ученый рассказал, как разные породы домашних собак переносят холода.

Вся территория двора поделена между мохнатыми охранниками.

Вся территория двора поделена между мохнатыми охранниками.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ДОМИКИ ДЛЯ ДВОРНЯГ

Собака собаке — рознь, считает ростовский зоолог. У разных пород — свой предел переносимых ими температур. И особняком здесь стоят дворняги.

- Зимой среди дворовых псов происходит естественный отбор, - поясняет Алексей. - Остаются в живых лишь те, которые способны пережить низкие температуры. Но бродячие собаки — довольно умные животные. Если они заметят такой сделанный специально для них домик во дворе, то обязательно это убежище используют по назначению.

Жители Военведа строят домики для собак около своих.

Жители Военведа строят домики для собак около своих.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Другое дело — этот бездомный пес, пробегая мимо, может просто не заметить будку. Поэтому, советует зоолог, лучше положить рядом с этим незнакомым для животных строением что-нибудь вкусное и сильно пахнущее. Тогда эти запахи привлекут псов. При строительстве домика нельзя использовать лаки или краски — они способны отпугнуть собак. Как ученый, Алексей Тихонов все же относится к безнадзорным четвероногим с опаской, считая их источником различных заболеваний и паразитов.

В радиусе 200 метров можно встретить три собачьих будки.

В радиусе 200 метров можно встретить три собачьих будки.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

А вот директор ростовского центра безнадзорных животных «Собачий патруль» Маргарита Карпова призывает ростовчан во время сильных морозов пускать бездомных псов в подъезды домов. По ее словам, зимой собаки часто гибнут не столько от голода и холода, сколько от переутомления - они не находят место, чтобы элементарно поспать.

КАК РАЗЛИЧНЫЕ ПОРОДЫ ПЕРЕНОСЯТ ХОЛОД

Особого утепления во время холодов требуют не только бездомные, но и домашние собаки. Но только не привыкшие к морозам собаки породы хаски - на юге России в принципе никогда не бывает критично низких для них температур.

Популярные сейчас корги — это пастушьи собаки с довольно длиной шерсткой, поэтому морозы им не особо страшны. Эта порода может комфортно себя чувствовать в довольно широком диапазоне температур, что позволяет выполнять заложенные в их генах функции пастуха.

Чтобы домашняя собака не замерзла, ее нужно одеть в комбинезон.

Чтобы домашняя собака не замерзла, ее нужно одеть в комбинезон.

Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот чихуахуа может и при нуле градусов замерзнуть — его маленькое тельце трясется при любом ветерке. Чтобы этого не произошло, перед выходом на улицу нужно надевать на этих собак теплый комбинезон или вязанную кофточку, рекомендует ученый. Пусть лапы и мордочка будут торчать, но тело будет в тепле.

- Вариаций одежки для них — столько же, сколько и у людей, - уточняет зоолог. - Есть и флисовые, и непромокаемые... Хозяева, которые выбирают ту или иную породу, сами должны понимать, что надеть на своего питомца.

Также, отмечает ученый, чем крупнее животное, тем ему легче сберегать тепло. В науке есть такое правило: при движении на Север, особи одного и того же вида становятся крупнее. Так, бурый медведь в приполярных областях будет намного крупнее своего южного собрата. Поэтому-то и у крупных собак больше шансов не замерзнуть зимой, чем у маленьких.

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