В Таганроге на троих детей напала свора бродячих собак

Ранее на улице Спортивной уже отловили 7 бродячих псов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

16 июня в Таганроге на улице Спортивной на троих детей - двух девочек и одного мальчика - напали бродячие собаки. Ребят от дикой своры отбили прохожие. По словам очевидцев, пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Случившееся прокомментировали в городской администрации. Власти утверждают, что в микрорайоне уже проводили отлов животных, теперь специалисты снова обследуют территорию.

- Ранее в микрорайоне Свобода, в том числе и на улице Спортивной, поймали 7 животных. Такую же работу запланировали и в течение 16 июня, - рассказали в администрации.

Корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» пояснили, что дворняжек забирают с улиц на время. Спокойных четвероногих стерилизуют, вакцинируют и выпускают в привычное место обитания.

К слову, подобный случай произошел на днях в Каменске-Шахтинском. Там ребенка школьного возраста в шею укусил бродячий пес.

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