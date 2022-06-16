В Каменске-Шахтинском ребенка сильно искусала бродячая собака

Это уже не первый случай нападения собак в Каменске-Шахтинском Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Шахтинском мальчика сильно искусала бродячая собака. После случившегося уже проводят проверку, рассказали корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» в пресс-службе управления МВД.

Все произошло на днях. Предварительно, дикий пес прибежал с улицы и покалечил играющего ребенка. Животное, видимо, было ростом с малыша, потому что следы от укусов остались у пострадавшего в районе шеи.

Случившееся уже активно обсуждают в соцсетях местные жители. Одни прямо заявили, что мальчик якобы сам виноват, так как спровоцировал собаку. Другие, напротив, отметили, что это уже не первый подобный случай в городе.

- Самое интересное, что кидаются они только на женщин и детей. При мне собака накинулись на беременную девушку, - написала жительница Каменска-Шахтинского.

- Это животное на Орджоникидзе постоянно в мусорных баках обитает или во дворах спит. Как теперь ребенка в школу или магазин отпускать? Куда жаловаться?, - растерянно спросила другая пользовательница сети.

К слову, опасные ситуации с бродячими животными в этом году происходили и в Ростове. Например, на Сельмаше на камеру сняли агрессивную стаю, которая едва не разорвала чужого пса.

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