В Ростове на Сельмаше агрессивная стая собак держит в страхе местных жителей

В соцсетях время от времени появляются жалобы на бездомных собак Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове на Сельмаше агрессивная стая собак едва не разорвала бродячего пса. Теперь местные жители боятся за себя и своих детей. О происшествии люди пожаловались в одном из городских пабликов, в подтверждение ситуации опубликовали видеоролик.

На кадрах видно, как несколько довольно крупных собак со всех сторон напали на бродячее животное похожей комплекции. Возможно, четвероногие собирались жестоко проучить незваного гостя, но их всех разогнала смелая женщина, которая проходила мимо.

Ростовчанка отважно вступилась за пса и начала размахивать сумкой, собаки бросились врассыпную после такого неожиданного нападения. Все произошло на улице 1-ой Конной Армии, в районе АТС 52.

В комментариях люди отметили, что поступок женщины был довольно опасным решением, потому что дикие животные могли напасть и на нее.

- Ни на одной из собак нет бирок. ЦБЖ бездействует. Прокуратуре и ЦУР пора задать им вопросы, - написали жители донской столицы.

К слову, в последнее время в соцсетях время от времени появляются жалобы на похожие события. Например, в сентябре 2021 года стая бродячих собак повредила автомобиль, чтобы схватить кошку, которая забилась в моторном отсеке. Были и единичные укусы людей в других местах города.

При этом не все так однозначно, иногда на вполне безобидных дворняг нападают люди. Здесь можно вспомнить историю о троих мужчинах, которые пробрались в приют и расстреляли питомцев. Также в прошлом году осудили мужчину, который расправился с двумя собаками, причем одну из них убил прямо на глазах у маленьких детей.

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