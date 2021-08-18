Убил на глазах детей: жителя Ростова будут судить за стрельбу по бродячим собакам

Одно из животных хулиган убил на главах детей 3 и 7 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове будут судить мужчину, который расстрелял бродячих собак из пневматической винтовки. Одно из животных он убил на главах детей 3 и 7 лет. Теперь за жестокую расправу мужчине грозят крупный штраф, исправительные работы или до 5 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 18 августа, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

По предварительным данным, сначала ростовчанин устроил пальбу на улице Висаитова. Он заметил мирно гуляющего пса и решил его проучить. Схватил свою пневматическую винтовку и ранил животное в голову и таз.

Потом хулиган и вовсе расхрабрился. В поисках новой жертвы он перешел на переулок Андреева. Заметил светло-серую собаку и сразу же выстрелил ей в голову. Животное заскулило и упало, но мужчину это нисколько не смутило. Он подошел, взял пса за задние лапы и оттащил к мусорке. Потом сильно ударил дворняжку о контейнер и выкинул. Все это видели двое детей, которые играли неподалеку. Стрелок сбежал, но его нашли полицейские после жалоб местных жителей.

О похожем случае в начале июня очевидцы сообщили в соцсетях. Тогда житель Суворовского, который гулял с женой и ребенком, открыл пальбу из пневматики по стае уличных собак. Он ранил нескольких животных, одну из жертв не успели довезти к ветеринарам. Люди рассказали, что хулиган был пьян.

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