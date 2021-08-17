Уличный пес из Ростова обрел новый дом в пригороде Франкфурта

Девушка около полутора лет помогала ЦБЖ. Фото: соцсети ЦБЖ

Уличный пес из Ростова обрел новый дом в Германии. Теперь он живет в пригороде Франкфурта под чутким присмотром своей хозяйки Карины. Девушка от всей души полюбила четырехлапого защитника и забрала его с собой на Родину. О счастливом воссоединении родственных душ рассказали в соцсетях сотрудники Центра безнадзорных животных.

- Удивительная, добрая девушка приехала учиться из Германии в Россию. Около полутора лет, почти каждый день, она также приходила в ЦБЖ, гуляла с собаками, делала фото для пиара, дарила им свою любовь, заботу и внимание. Обучение подошло к концу, она защитила на отлично диплом и забрала своего любимца, к которому привязалась всей душой, - написали сотрудники центра.

Также ростовчане добавили, что любительница животных до этого жила студенческом общежитии, но денег на специальное зоотакси и перелет с питомцем не пожалела.

- Оплатила сама. Тот, кто хочет, ищет возможности, а тот, кто не хочет, ищет причины. Мы уже получили весточку от наших друзей - они долетели, всё хорошо. Карина забрала свой багаж и собаку. Пес летел в багажном отсеке, так как слоник еще тот, под 30 кг, - рассказали в ЦБЖ.

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