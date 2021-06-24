Ростовский кот Федя стал звездой соцсетей и прославился на весь мир

На Федю обрушились море лайков и оглушительная слава Фото: Instagram кота Феди

Ростовский кот Федя стал настоящей звездой Интернета. Он покорил сердца пользователей сети не только в России, но и за рубежом. О пушистом британце с берегов Дона писали даже в The Mirror и BoredPanda.

СТАЛ ФОТОМОДЕЛЬЮ

Сейчас за судьбой и ежедневными проделками хвостатого с умилением наблюдают десятки тысяч человек. Только в ТикТок на @Fedja_kot подписаны 70,9 тысячи пользователей, в Instagram - 4577.

Море лайков и оглушительная слава обрушились на Федю после того, как его хозяйка - Наталья Жданова - решила поделиться фотографией своего необычного питомца в сети. Мордочка и повадки восходящей звезды показались людям очень милыми.

ЗВЕЗДУ ПОДОБРАЛИ НА УЛИЦЕ

Девушка, конечно же, верила в очарование ушастой фотомодели, не ожидала такого отклика. Дело в том, что внешний вид Феди немного необычен. Он не похож на других своих сородичей, хотя бы положением и разрезом выразительных глаз. Кажется, что кот всегда немного удивлен.

Ростовчанка спасла любимца, когда ему было всего несколько дней от роду. Она нашла его на улице. После это по мере взросления Феди, стали проявляться его особенности. Из-за чего кот стал таким, девушка не знает. Она предполагает, что дело может быть в генетике. Но так или иначе, это история со счастливым концом - горячая любовь и постоянный уход помогли питомцу прославиться на весь мир.

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