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Общество14 сентября 2021 11:30

Ситуацию с собаками, растерзавшими иномарку, прокомментировали в ЦБЖ Ростова

По словам очевидцев, голодная стая пыталась повредить авто, чтобы поймать кошку
Ангелина СКИБА
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На волю из ЦБЖ выпускают только спокойных питомцев

На волю из ЦБЖ выпускают только спокойных питомцев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В район Ростова, где бродячие собаки серьезно повредили автомобиль, выезжали с проверкой несколько раз. Сейчас у всех дворняжек есть неснимаемые метки. Обычно такие животные отлову не подлежат, сообщили в городском ЦБЖ.

Как уточнили в центре безнадзорных животных, от районной администрации от бродячим четвероногим поступала только одна заявка. Ее получили 9 июля 2021 года. После этого - 13 августа - специалисты выловили трех бродячих псов. А уже при повторном объезде - 15 августа - выяснилось, что все собаки помечены специальными клипсами.

- По закону, стерилизованные животные с метками отлову не подлежат, причем выпускают на волю только спокойных питомцев. С начала года в общем по фактам агрессии поступило 7 заявок. Их все отработали. Всего же к этому моменту отловили 404 из 600 безнадзорных животных, это количество запланировали до конца года, - пояснили в ЦБЖ.

О ситуации с отловом бродячих собак и кошек перед ростовчанами отчитались после ЧП в ЖК «Звездный». Там стая преследовала кошку, которая забилась в моторном отсеке одного из авто. По свидетельствам очевидцев, голодные животные набросились на машину и растащили бампер по частям, пытаясь добраться до своей жертвы.

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