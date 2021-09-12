Стая бездомных собак повредила иномарку в Ростове-на-Дону

Машине потребуется серьезный ремонт. Фото: vk.com/etorostovnadonu.

В Ростове-на-Дону бездомные собаки серьезно повредили автомобиль. Животные атаковали машину, припаркованную в одном из дворов на улице Таврической.

Как рассказали очевидцы, собаки догоняли кошку. Та в свою очередь спряталась от обидчиков в моторном отсеке находившегося рядом «Ситроена». Но животных это не остановило. Они начали буквально растаскивать иномарку по частям, пытаясь добраться до «добычи».

— В результате собачей атаки у «Ситроена» вырван бампер. Множество повреждений от клыков, порваны провода, сломаны противотуманки, — рассказал автор поста.

Напомним, в конце августа в Октябрьском районе Ростова мужчина расстрелял собаку на глазах у детей. В отношении него возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. В сентябре суд приговорил его к двум годам условно.