Ростовчанин расстрелял бездомную дворнягу на глазах у детей

Бродячие псы не понравились ростовчанину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Человеческая жестокость, порой, не знает границ. И подтверждение тому - случай, который произошел на одной из ростовских улиц. Прямо на глазах у детей мужчина расстрелял бездомную дворнягу, а после как ненужную вещь выбросил ее в мусорный жбан и спокойно ушел с поля боя восвояси. Однако полицейским удалось не только отыскать злоумышленника, но и довести дело до суда.

С ВИНТОВКОЙ ПО СУВОРОВСКОМУ

Как удалось выяснить следователям, ЧП случилось на улице Висаитова, что в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Это – почти в квартале от детской поликлиники, среди многоэтажек одного из новых городских микрорайонов. В начале лета. На часах - около шести вечера.

Как позже расскажут свидетели, мужчина появился там с винтовкой в руках. Внимание стрелка привлек бродячий пес. Никто опомниться толком не успел, как послышались выстрелы.

По версии следствия, одна пуля угодила прямо в голову собаке, другая – в ногу бедолаге. Но и это его не остановило злоумышленника.

ДО ПЯТИ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Его жертвой стала еще одна дворняга - в том же микрорайоне. Мужчина выстрелил в нее прямо на глазах у детей - трех и семи лет. И снова пуля попала в голову. Несчастное животное заскулило от боли и ничком упало на асфальт. Живодер схватил беднягу за задние лапы и ударил о мусорный бак. А после - выбросил прямо в него.

От полученных повреждений животное погибло. Ростовчанин же просто развернулся и ушел. Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов региона, дело будет рассматривать Октябрьский суд донской столицы.

Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет от трех до пяти лет лишения свободы. Но не исключено, что все может ограничиться и штрафом – до 300 тысяч рублей, или же исправительными работами.

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