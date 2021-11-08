На Дону трое неизвестных расстреляли собак в приюте для животных

Одно из питомцев убили, еще один ранен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области трое неизвестных ворвались в приют для собак и расстреляли четвероногих питомцев из оружия. Об этом стало известно сегодня, 8 ноября. Информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе донского главка МВД.

- В управление полиции по Аксайскому району поступило сообщение о том, что неизвестные причинили вред собакам. По данному факту сейчас проводится проверка, - рассказали в ведомстве.

Более подробной официальной информации пока нет. Однако ранее в социальных сетях сообщили, что бандиты были под градусом. Работник, который был на месте во время нападения, не смог оказать сопротивления. Мужчины сделали несколько выстрелов и убили одного из питомцев. Еще один пес может быть ранен, его сейчас ищут.

Похожий случай произошел в августе этого года в Ростове. Тогда местный житель открыл пальбу по вполне безобидным бродячим собакам. Он ранил в голову одну из них, а потом на глазах у детей убил еще одно животное. Позже за свои бесчинства житель донской столицы получил два года условно.

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