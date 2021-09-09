В Ростове мужчина, расстрелявший собак, получил 2 года условно

Приговор огласили в Октябрьском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Ростова, который хладнокровно убил собаку при маленьких детях, получил 2 года условно с испытательным сроком в 3 года. Об этом сообщили в Октябрьском районном суде.

- Приговор огласили 8 сентября по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), - прокомментировали в инстанции.

Известно, что мужчина устроил стрельбу из пневматической винтовки. Сначала он ранил гуляющего пса на улице Висаитова, а потом в переулке Андреева расправился с еще одной неагрессивной собакой. Ростовчанин при малышах, которые играли рядом, выстрелил, а потом взял дворняжку за задние лапы, оттащил к мусорке и сильно ударил о контейнер. После агрессор сбежал, но его задержали.

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