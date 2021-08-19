Общежития для бездомных собак открыли в Ростове на Волоколамской

В «домики» уже заселили питомцев. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове на Волоколамской возвели новые собачьи общежития. Речь идет о 15 вольерах, которые оборудовали на территории центра безнадзорных животных, сообщает сайт городской администрации.

В эти «домики» уже заселили питомцев, в каждый - по несколько «жильцов». Вольеры состоит из двух отсеков: крытого и открытого. В первом можно укрыться от непогоды, во втором - побегать. Это конструкции с утепленными стенами.

Такое строительство поможет разгрузить помещения на Портовой. Сейчас в ЦБЖ содержат больше тысячи собак и несколько десятков кошек.

- У нас есть городской центр на Портовой, а его подразделение работает на Волоколамской. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Администрация уже предоставила участок под комплекс для приема, стерилизации, вакцинации и клипсования животных. Его вынесут за центральную часть города. По уровню оснащенности и возможностям он будет единственным в своем роде в России. Строительство центра планируется на ближайшие пять лет, - рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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