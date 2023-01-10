«Нас греют собаки»: как в -20 градусов оставшиеся без отопления ростовчане несколько дней спасаются от морозов

Жители Аксайского района греются собаками и одеялами. Фото: предоставлено героиней публикации.

С 7 января жители двух СНТ в Аксайском районе Ростовской области, «Содружество» и «Глобус», остались без света и отопления. Школьные домашние задания в понедельник, 9 января, местной детворе пришлось готовить как в старые времена - при свечах. С этой проблемой в редакцию «КП — Ростов-на-Дону» обратилась одна из жительниц садового товарищества «Содружество» Анна Игнатьева. Примерно с таким же запросом в издание написал и житель поселка Прилесный Аксайского района Владимир.

НЕТ СВЕТА — НЕТ ОТОПЛЕНИЯ

- Мы, жители СНТ «Содружество» и «Глобус» в Аксайском районе с 7 по 9 января 2023 года сидим без света, - написала в «Комсомолку» уже отчаявшаяся женщина. - В правлении СНТ говорят, что авария произошла на «Аксайских электролиниях». На Горячей линии 112 говорят - что на высоковольтных линиях в самом «Содружестве». Председатель СНТ в чате поселка пишет, что бригада выехала и тут же закрывает чат для общения...

Жителям Аксайского района пришлось зажечь свечки - как в старые добрые времена. Фото: предоставлено героиней публикации.

При личном общении с женщиной выяснилось, что перебои с электричеством у них действительно начались 7 января. Сначала свет отключали с 21:30 до 00:30. А вот 9 января электричество вырубили надолго — его не дали даже в обед 10 января.

По словам жительницы СНТ, у многих обитателей коттеджных поселков отопительные котлы работают от электричества. Поэтому люди в двадцатиградусный мороз остаются не только без света, но и без тепла. А еще они боятся, что без тепла может замерзнуть и вода в домашних системах.

ГРЕЛИСЬ СОБАКАМИ И ОДЕЯЛАМИ

Как рассказала Анна, чтобы не замерзнуть, она и ее родные надевали теплые вещи, укрывались одеялами и много ели, пили теплый чай. Но это не сильно помогло. Делать было нечего - ее муж не выдержал и за 23 тысячи рублей купил генератор, чтобы спасти свою семью от обморожения. Генератор, мощности которого хватило бы для работы всей домашней электротехники, стоит около 50 тысяч рублей. Но глава семейства решил пока остановиться на недорогом.

Учить домашнее задание школьникам СНТ "Содружество" пришлось с фонарем во лбу и со свечками. Фото: предоставлено героиней публикации.

- А еще нас грели наши собаки — их у нас целых две, Лаки и Ева, - рассказала собеседница. - К ним приходила наша кошка. Они ложились к нам на кровать, и с ними было намного теплее. А сами спали мы под тремя теплыми одеялами, надевая на себя одежду с длинными рукавами.

Утром 10 декабря ребенок Анны пошел в школу, потому что там все-таки отопление есть. А вот дома его так и не дали, несмотря на все обещания властей.

КАБЕЛЬ НЕ ВЫДЕРЖАЛ НАПРЯЖЕНИЯ

Долгожданные ответы на жалобы жителей СНТ из Аксайской администрации начали приходить только утром 10 января — власти пообещали устранить неполадки к 15:00. Однако, как рассказала местная жительница, этого не произошло. Начальник управления коммунального и дорожного хозяйства администрации Аксайского района Дмитрий Зонтов уточнил изданию, что работы на месте начались еще поздно вечером 9 января. Тогда сотрудники «Аксайских электрических сетей» обследовали свой участок и обнаружили, что электрокабель не выдержал многократного увеличения нагрузки и поплавился. Теперь электрикам предстоит заменить около 90 метров кабеля.

- В садовых товариществах предусмотрена определенная нагрузка на сеть — 1,5 киловатта, а жильцы ставят отопительные котлы на 5-6 киловатт, - прокомментировал чиновник.

Градусник в помещении днем 10 декабря показывал не выше 15 градусов тепла. Фото: предоставлено героиней публикации.

НЕТ ТЕПЛА И В ПРИЛЕСНОМ

Житель соседнего поселка Прилесный Аксайского района Владимир тоже обратился в редакцию - он и его соседи также остались без света.

- Весь поселок получает отопление от света, так как газа нет, - пишет мужчина. - Холодно ужасно! Воды нет, так как ее поступление тоже зависит от света. И, скорее всего, она перемерзнет в такой мороз.

При этом житель Прилесного отметил, что подобная ситуация складывается уже не в первый раз.

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