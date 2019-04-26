Центр Ростова-на-Дону остался без воды из-за коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 16:30 2019-04-26T16:50:50+03:00

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В пятницу, 26 апреля, в центре Ростова-на-Дону коммунальная авария стала причиной большой пробки на Садовой и отключения воды жителям ряда домов по Грибоедовскому и Театральному проспекту.

- В настоящее время на месте работают две аварийные бригады, – сообщили в пресс-службе АО «Ростовводоканал».

Ориентировочно, ремонтно-восстановительные работы продлятся до 3 часов ночи.

В социальных сетях уже появились снимки последствий аварии - перекресток в буквальном смысле затоплен водой. Комментарии не заставили себя ждать (авторский стиль и пунктуация сохранены): "Ну вот, а то некоторые жаловались, что у нас улицы не моют", "Когда помыл машину и выехал на Садовую", "Удивлён ли я? Нет", "Хорошо хоть не канализацию", "Это же новый проект Мэрии!!!общественный бассейн".

ИСТОЧНИК KP.RU