Семья из Армении погибла в лобовом столкновении с грузовиком в Калмыкии

Все четыре человека в салоне иномарки скончались на месте. Фото: МВД по Республике Калмыкия

Авария сразу с четырьмя погибшими произошла в соседней Калмыкии. Все, кто находился в иномарке, погибли при столкновении с грузовиком. Подробностями страшного ДТП с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе МВД по Республике Калмыкия.

ВПЕЧАТАЛИСЬ ПО ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

Все произошло утром, около 7.45, на федеральной автодороге «Каспий», в районе села Малые Дербеты. Позже выяснится, что в машине ехала семья. Направлялись из Армении в Самару.

- По предварительным данным, 22-летний житель Татарстана за рулем автомобиля Mercedes GLS, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в стоящий на обочине грузовик DAF, - описали происходившее в полиции.

На снимках, которые передали из калмыцкого главка, - жуткая картина. Иномарка практически до самого лобового стекла впечаталась в лоб грузовика. Из открытых дверей на заледеневшую дорогу высыпались яркие зеленые яблоки, которые пассажиры, должно быть, кому-то везли...

ЧЕТВЕРО ПОГИБЛИ НА МЕСТЕ

Удар оказался такой силы, что в результате столкновения от полученных травм на месте скончался как водитель, так и три его пассажира.

- На месте работала следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, - прокомментировали в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», рассказали в калмыцком главке.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ С НАЧАЛА ГОДА

Подобное ДТП со смертельным исходом случилось в Таганроге 7 января. По данным Следственного управления СК по донскому региону, предварительно, водитель сел за руль иномарки в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, и машина врезалась в припаркованный у обочины «КамАЗ».

При ударе серьезные травмы получила пассажирка легковушки, которая скончалась на руках у медиков. В СК сообщили, что водителя задержали: им оказался сотрудник ДПС. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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Предварительно, за рулем иномарки находился инспектор ДПС (подробнее)