В Таганроге стали известны подробности аварии, в которой погибла пассажирка Kia Ceed

В отношении подозреваемого уже завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области инспектора ДПС задержали после серьезной аварии, в которой погибла молодая женщина. Подробности случившегося раскрыли в пресс-службе управления Следственного комитета по донскому региону.

По данным ведомства, смертельное ДТП произошло 7 января 2023 года в Таганроге на улице Сызранова. Предварительно, правоохранитель сел за руль Kia Ceed в состоянии опьянения и в итоге не справился с управлением.

- На опасной скорости, не учитывая дорожных и метеорологических условий, мужчина врезался в припаркованный у обочины «КамАЗ», - сообщили в Следкоме.

Известно, что после столкновения серьезные травмы получила пассажирка водителя. Она скончалась на руках у медиков.

Добавим, в отношении подозреваемого уже завели уголовное дело, решается вопрос о заключении под стражу. Ранее в пресс-службе управления МВД сообщили о собственной проверке по этому делу. Если вину мужчины докажут, его уволят из органов правопорядка.

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