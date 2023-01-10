Три иномарки не поделили дорогу на улице Мадояна в Ростове

Как минимум две машины получили механические повреждения. Фото: группа в VK Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону на улице Мадояна произошло ДТП с участием трех иномарок. Последствия жесткого столкновения на камеру сняли очевидцы. Ролик появился в одном из городских пабликов вчера, 9 января.

Судя по съемке, вечером дорогу не поделили Ford Mustang, Daewoo Nexia и Lada Granta. Как минимум две машины получили значительные механические повреждения.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД, людям медицинская помощь не потребовалась. Причины и обстоятельства аварии еще уточняют.

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